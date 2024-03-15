Exen Reklam, ihracatta hedef yükseltti

ALİ ŞAHİN/BURSA

Türkiye’nin ihracatına katkı yapmak adına vizyonunu yenileyen Exen Reklam, endüstriyel reklamcılık alanındaki üretimi ile ülke sınırlarını aştı. 2003’ten bu yana faaliyette olduklarını ve o dönem sektördeki teknik bilgi eksikliğini görerek üretime başladıklarını belirten Exen Reklam ortağı Hasan Dursun, “Kuruluşumuzun 20. yılında sektördeki bir başka önemli marka ile güçlerimizi birleştirerek şirketimizdeki ortaklık yapısını yeniledik. Bu birleşme ile birlikte vizyonumuzu da değiştirdik ve katma değeri daha yüksek endüstriyel reklamcılık alanında uzmanlaştık. Bu karar cirosal anlamda da büyümemizi fazlasıyla hızlandırdı. Mülkiyeti tamamen bize ait 2 bin 500’ü kapalı 5 bin metrekarelik tesisimizde üretim yapıyoruz. Son yatırımlarımız ile birlikte fiziki mekan ve kapasite anlamında sektörde Türkiye’nin en büyük firmaları arasında yer alma hedefimize daha da yaklaştık. Ayrıca bütün yatırımlarımızı da öz sermaye ile yapıyoruz. Bu da bizi finansal risklere karşı daha dirençli tutuyor” diye konuştu.

“Kaliteden ödün vermiyoruz”

Bursa ile sınırlı kalmadan önce ulusal sonra da uluslararası bir marka olmak istediklerini belirten Exen Reklam ortağı Behlül İşgör ise “Endüstriyel reklamcılık tarafında uzmanlaştık ve şu anda ağırlıklı kurumsal reklam ve dekorasyon uygulamaları yapıyoruz.. Bu kapsamda güçlü markalarla partnerlikler yapıyor ve kalite odaklı çalışıyoruz. Tesisimizde reklamcılıkta kullanılan bütün malzemelerin yanı sıra ahşap işleme yetkinliğine de sahibiz. Ulusal marka olma hedefimizi destekleyecek biçimde bayi sistemi olan kurumsal firmalar ile olan işbirliklerimizi artırmaya odaklandık. 2025 itibarıyla da bu konuda ciddi bir yol kat etmeyi planlıyoruz. Türkiye’de Edirne’den Kars’a proje yürütüyoruz ama bunun yanı sıra ihracat da gerçekleştiriyoruz. Sektörde TİM üyesi olan nadir firmalardan birisiyiz. Ürünlerimiz Avrupa’ya ihracat için gerekli bütün sertifikalara haiz. Ağırlıklı olarak Almanya ve Fransa’ya ürün gönderiyoruz. Ayrıca Rusya, Dubai ve Katar ile de ticaretimiz bulunuyor. İhracat pazarlarımızı artırmak adına çalışıyoruz. 5 yıllık projeksiyonumuzda yurtdışına ilk ofisi açmak bulunuyor. Yine yakın bir dönemde de İstanbul’da bir satış ve hizmet ofisi açmak istiyoruz. Piyasadaki ilk alım maliyeti algısını yıkmak istiyoruz. Satış sonrası hataları önlemek ve bu sebeple oluşan kayıpları en aza indirmek adına kaliteli üretim yapıyoruz. Bu da bizi sektörde oldukça öne çıkarıyor” ifadelerini kullandı.