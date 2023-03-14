Eyrice, sağlık turizmine odaklanacak

Esra Özarfat

BURSA - Bursa’da tam teşekküllü bir ağız ve diş sağlığı merkezi eksikliğini görerek yatırıma yöneldiklerini belirten Eyrice Diş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Türkay Eyrice, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda açtıkları ve bünyesinde 15 polikliniğin bulunduğu merkezde Bursa’nın yanı sıra Bursa dışından da gelen çok sayıda hastaya hizmet verdiğini söyledi. “30 yıllık gözlemlerimiz ve binlerce diş hekimine verdiğimiz hizmetin sonucunda ortaya çıkmış bütünleyici bir müessese” diyen Eyrice, protez üretim ve uygulama alanındaki tecrübelerini ağız ve diş sağlığı alanına da aktardıklarını ifade etti.

16 ay önce açılan merkezin sedasyon ve genel anestezi ünitesi, ameliyathanesi, radyoloji, restoratif diş tedavisi, entegre protez laboratuvarı, özel odaları ve engelli hasta birimini bünyesinde barındıran Bursa’daki tek diş hastanesi olduğunu vurgulayan Türkay Eyrice, “Türkiye’de büyük şehirlerin neredeyse tamamında ADSM var fakat Bursa gibi büyük bir sanayi şehrinde maalesef yoktu. Bu eksiği görerek adım attık. Bundan sonraki önceliğimiz sağlık turizmi ile yurt dışından hasta getirmek.

Ayrıca TEKNOSAB’da başlayacak yatırımımızın hayata geçmesinin ardından sağlık turizmine ağırlık vermeyi planlıyoruz. Bu kapsamda İstanbul ve Antalya gibi turizmin yoğun olduğu bazı illerde yeni merkezler açabiliriz. Türkiye diş tedavisinde tercih edilen bir ülke” dedi.

Merkezde 60 kişinin 7/24 hizmet verdiğini anlatan Türkay Eyrice, özellikle tedavilerinde güçlük çekilen engelli, yaşlı bireyler ve diş hekimi fobisi olanlar ile çocuklar için özel üniteler oluşturduklarının altını çizdi. Türkay Eyrice, engelli bireyler için kurulan ünitenin ise Bursa’da tek olduğunu bildirdi.

İhracat kilogram değeri 10 bin doları buluyor

Grup bünyesinde ihracat kilogram değeri 10 bin doları bulan diş protezleri üreten Eyrice, dünyada bu alanda üretim yapan 5’inci fabrikayı Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi’nde (TEKNOSAB) kurmaya hazırlanıyor.

Türkiye’nin bu alandaki 500 milyar dolarlık dünya pazarından pay almasını hedeflediklerini belirten Türkay Eyrice, hedeflerinin Avrupa pazarı olduğunu söyledi. 20 bin metrekare kapalı alanda planlanan yatırım için ilk etapta 15 milyon dolarlık bir yatırım öngörülüyor.

İlk etapta bin kişiye istihdam sağlayacak olan tesiste yıllık protez üretiminin kısa vadede 10 milyon adede çıkması bekleniyor. Yeni tesis, kurulacak akademi ile bir eğitim ve üretim merkezi de olacak ve meslek yüksek okullarında öğrenim gören gençler burada pratik eğitime tabii tutularak sektöre kazandırılacak.