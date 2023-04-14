EYT, emeklilere yönelik ihtiyaç kredisi tekliflerini artırdı

Türkiye'de milyonlarca kişinin beklediği emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi, mart ayının başında TBMM Genel Kurulundaki tüm partilerin evet oyuyla kabul edildi. 3 Mart 2023 itibarıyla Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme kapsamında, prim gün sayısını ve çalışma sürelerini dolduranların, yaşlarına bakılmaksızın emekli olabileceği kesinleşmiş oldu. 2 milyon 250 bin kişinin yararlanması beklenen düzenleme, sigortası 8 Eylül 1999’dan önce başlayan kişilere yaşa takılmadan emekli olabilme hakkı tanıdı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Hesapkurdu.com Bankacılık İş Geliştirme Müdürü Orhun Çağlar Atilla, “EYT düzenlemesinden yararlanabilecek SGK’lı kişilerin 5.000 ila 5.975 güne kadar prim ödemesinin tamamlanmış olması şartı aranıyor. Emekli aylığına hak kazanan fakat maaş bağlanamayan kişiler, ihtiyaç kredisi çözümlerine yöneliyor.” dedi.

EYT başvuruları e-Devlet’ten yapılıyor

İlk maaş ödemeleri nisan itibarıyla başlayan EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, e-Devlet Kapısı aracılığıyla Gelir, Aylık Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi sayfası üzerinden Yaşlılık Aylığı seçeneğini seçerek başvuru sürecini başlatabiliyor. SSK kapsamında aylık talep edeceklerin 4A, Bağkur kapsamındakilerin ise 4B seçeneğini işaretlemesi gerekiyor. Kullanıcılar sonraki adımlarda aylık ödemenin yapılmasını istedikleri banka ve şubeyi seçerek işlemlerini tamamlayabiliyor. EYT’den yararlanmak isteyen fakat askerlik veya doğum gibi sebeplerle prim gününü tamamlayamayan emekli adayları da askerlik borçlanması veya doğum borçlanması gibi yöntemlerle kalan prim gün süresini düşürebiliyor.

Emeklik için prim borçlarının kapatılması gerekiyor”

Düzenlemeye göre emekli maaşı almaya hak kazanların, önce birikmiş prim borçlarını ödemesi gerekiyor. İlk emekli aylıkları nisan itibarıyla yatırılmaya başlanırken, EYT'den yararlanmak isteyen vatandaşlar da prim borçlarını ödemek için ihtiyaç kredisi tekliflerini değerlendiriyor.

Bankaların EYT prim borçlarını kapatmak için ihtiyaç kredisi paketleri oluşturduğuna dikkat çeken Atilla, “Hesapkurdu.com olarak EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyenleri, farklı bankalardan tek tek kredi teklifi alma külfetinden kurtarıyoruz. İhtiyaç kredisi karşılaştırma sayfamız üzerinden, kredi tutarını ve düşündükleri vadeyi giren kullanıcılar, uygun faiz oranlarıyla hesaplı EYT kredi tekliflerine ulaşabiliyor.” diye konuştu.

“Tüketicilerin akıllı finansal kararlar almalarını sağlıyoruz”

İnternetin ve yeni teknolojilerin olanaklarıyla pek çok bankanın ve sigorta şirketinin en uygun tekliflerine erişebildiklerini dile getiren Atilla, şunları kaydetti: “Hesapkurdu.com kullanıcıları için kredi, kredi kartı, sigorta veya mevduat hesabı gibi banka ve sigorta ürünlerini araştırmak ve karşılaştırma yapmak için tek platform yetiyor. Yalnızca EYT ihtiyaç kredisi taleplerinde değil, konut, trafik, kasko, DASK, tamamlayıcı sağlık ve seyahat sigortası için de saniyeler içinde pek çok kuruluştan teklif alabiliyor. Bu sayede tüketicilerin akıllı finansal kararlar almalarını sağlıyoruz.”

İçerik, B2Press tarafından hazırlanmıştır.