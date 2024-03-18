Fairy’den 1,2 milyon kişiye gıda desteği

Merve YEDEKÇİ

Fairy, Gıda Kurtarma Derneği ile beş sene önce başlattığı ‘Boşa Harcama’ isimli projesi ile toplam 55 milyon öğün gıdayı israftan kurtardı. Derneğin altyapısına yaptığı yatırımlarla, gıda desteğinden faydalanabilen kişi kapasitesini ayda 1,2 milyona çıkaran Fairy, son yatırımıyla da Türkiye’nin ilk ‘Gezici Gıda Bankası’nı hayata geçirdi. Proje ile gıdaların israf edilmesi önleyip ihtiyaç sahiplerine doğrudan ulaştırılıyor. Gezici Gıda Bankası, ilk gıda bağışını Gaziantep’in İslâhiye ilçesinde, P&G Türkiye’nin hayata geçirdiği Umut Evi kompleksinin de yer aldığı Memurkent Konteyner Kent’te gerçekleştirdi.

5 yılda 55 milyon öğün gıda kurtarıldı

P&G Türkiye, Kafk asya ve Orta Asya Kumaş, Ev, Bebek ve Kadın Bakım Ticari Operasyonlar Başkan Yardımcısı Değer Kurtaslanoğlu, “Beşinci yılını kutladığımız Boşa Harcama projemizle bugüne kadar 55 milyon öğün gıdanın israf edilmesini önledik. Bu yönde yaptığımız çalışmalar ve farkındalık yaratmak için aldığımız aksiyonlarla ise 15 milyon insanın hayatına dokunduk. Bu sayede önlenen karbon emisyonu miktarı ise 51.450 ton oldu. Geçen yıl yaşanan deprem felaketinin ardından ise projemizi deprem bölgesine yönlendirerek, yardım kapasitesini aylık 1 milyon kişiye çıkarmıştık. Bugün, bu konuda yepyeni bir açılım daha yapıyoruz. Fairy olarak gerçekleştirdiğimiz yatırımla Türkiye’nin ilk Gezici Gıda Bankası’nı hayata geçirerek gıda desteğinden faydalanabilen aylık kişi kapasitesini yüzde 20 daha artırarak 1,2 milyon kişiye çıkarıyoruz” açıklamasında bulundu.

Gezici Gıda Bankası hakkında detaylı bilgi veren Kurtaslanoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Gezici Gıda Bankası, ihtiyaç sahiplerinin sabit kurulumlu gıda bankalarına ulaşım zorluğunu da çözebilen hizmet sağlayacak. Ayrıca adil dağıtım ilkesinin gerçekleşmesi için de kritik bir operasyon gücü sunacak. Çok daha geniş çeperde hizmet verebilme ve gıda bağışına ulaşabilme potansiyeli ile hem gıda bağışının daha büyük ölçekli bir coğrafyaya ulaşmasını hem de israfın daha geniş bir alandan önlenebilmesini mümkün kılacak. On iki bölmeden oluşan bu araç, gıdaların saklanma koşullarına göre ayrıştırılarak en kısa sürede tüketiciye ulaşmasını sağlıyor. Ayrıca yerel marketlerle işbirliği yapılması daha çok fazla gıdanın toplanmasına ve böylece daha fazla kişinin gıdaya erişim güvencesinin sağlanmasına katkı sağlayacak. Dolayısıyla bölgeden toplanan gıdalar tekrar bölge içerisinde ihtiyacı olanlara birebir ulaşacak.”

Kişi başına yılda 93 kilogram gıda israf ediliyor

Gıda Kurtarma Derneği Kurucu Üyesi Olcay Silahlı, israf olabilecek gıdaları kurtarmanın önemini vurgulayarak, “Dünyada her 3 gıdadan 1’i israf ediliyor. Bu durum gıdaya erişim güvencesini tehdit etmenin yanı sıra iklim değişikliğine sebep olan sera gazı emisyonlarının yüzde 11’den de tek başına sorumlu. Verilere baktığımız zaman Türkiye tarım ve gıda üretim ülkesi. Fakat domatesin tarladan sofraya gelene kadar yüzde 50'si çöp oluyor.

Ülkemizde yalnızca evlerde kişi başına yılda 93 kilogram gıda israf ediliyor. Tedarik zincirindeki kayıplar ve atıklar da dâhil edildiğinde, ülkemizde 26 milyon ton gıda boşa gidiyor. Diğer yandan ise dünyada her gün 830 milyon kişi yatağa aç gidiyor. Bu durum bizlerden çok uzakta yaşanmıyor. Komşumuz dahi olabilir. İhtiyaç sahibi kavramının derinleştiği bir dönem söz konusu” dedi ve ekledi:

“Sistemde yoğunluğu ulusal olan yirmi beş kayıtlı firma 2 bin üzerinde mağaza bulunuyor. Bazı lokasyonlarda tek seferde 3 tır ürün çıkabiliyor. Özellikle yerel manav zincirleri bizim için önemli. Piyasada satış vasfını çeşitli nedenlerle yitirmiş, fakat halen insan tüketimine uygun olan fazla gıdaları gıdaya erişmekte zorluk yaşayan hak sahibi topluluklara ulaştırmalıyız. Tabii ki en hızlı şekilde ulaştırarak tüketildiğinden emin olmalıyız. Bu 5 yıllık sürede olağanüstü talihsiz olaylara tanıklık ettik. Boşa Harcama, bu olağandışı yaşanan zamanlarda bir dayanışma projesine de dönüştü ve toplumsal yaralarımızın sarılma çabasının bir parçası oldu.”

2 bin kişiye iftar yemeği

Fairy, Gezici Gıda Bankası ile ilk gıda bağışı dağıtımının yapıldığı İslâhiye’de Ramazan ruhunu yaşatmak için iki bin kişiye Şef Rafet İnce’nin hazırladığı iftar yemeği de düzenledi. Şef Rafet İnce ise “Bölgede bulunan her bir vatandaşın sürdürülebilir ve sağlıklı gıdaya ulaşımı çok önemli. Bu yıl Ramazan ayının ilk günlerinde Memurkent’te yaklaşık iki bin vatandaşımız için gönüllüler ile birlikte iftar yemeklerimizi hazırladık. Buradaki birlik ve beraberliği görmek umut verici” dedi.