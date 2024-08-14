Fiba Faktoring halka arz için SPK’ya başvurdu

Fiba Grubu’nun üyesi olarak 1992 yılında kurulan Fiba Faktoring, halka arza hazırlanıyor.

Şirket, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. liderliğinde yapılması planlanan halka arz kapsamında izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu.

Fiba Faktoring Genel Müdürü Özge Yılmaz, yenilikçilik ve çeviklik üzerine kurulu çalışma kültürü, dijital iş birlikleri, robot teknolojisi uygulamaları, otomatik karar destek sistemleri ve özellikle KOBİ’ler için tasarladığı ürünlerle finansal hizmetlerini yaygınlaştıran Fiba Faktoring’in tüm bu özellikleriyle sektörünün önde gelen kuruluşlarından biri olduğunu söyledi.

Şirketin, SPK’nın onayına bağlı olmak üzere halka arza ilk adımını attığını ifade eden Özge Yılmaz, “Fiba Faktoring olarak müşterilerimize doğru, hızlı ve kaliteli hizmet sunarken finans ve faktoring sektörünün gelişimine katkı sunma misyonuyla sürdürdüğümüz 32 yıllık yolculuğumuzun önemli dönüm noktalarından birindeyiz. Halka arzla birlikte bilinirliğimizi artırıp yolumuza daha güçlü ve daha şeffaf bir şirket olarak devam etmeyi hedefliyoruz. Bu yeni dönemde, müşterilerimizin, çatısı altında olmaktan her zaman güç aldığımız Fiba Holding’in ve tüm paydaşlarımızın yanı sıra bize güvenen yatırımcılarımızın memnuniyetini en yüksek seviyede sağlamak için her zamankinden daha fazla çalışacağız.” diye konuştu.

Başvurunun henüz Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde değerlendirme aşamasında olduğunu belirten ve henüz izahnamenin onaylanma sürecinin tamamlanmadığını ifade eden Yılmaz, yatırımcıların yatırım kararlarını Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanması halinde, onaylı izahnameyi incelemeleri suretiyle vermeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.