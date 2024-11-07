Türk Telekom’dan mobil ve fiberde güçlü büyüme

Öncü faaliyetleriyle, Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik eden Türk Telekom, 2024’ün üçüncü çeyreğinde konsolide gelirlerini yıllık bazda %15,9 artışla 40,4 milyar TL'ye yükseltti. Sabit internet ARPU’da yıllık bazda %21,2'lik artışla beklenen ivmeyi yakalarken, mobil gelir büyümesi güçlü trendini korudu. Türk Telekom’un üçüncü çeyrekteki FAVÖK’ü yıllık bazda %30,8 artarak %40,8 marjla 16,5 milyar TL’ye ulaşırken, üçüncü çeyrekteki net karı 1,1 milyar TL oldu. Gelir büyümesinde görülen hızlanma ile birlikte FAVÖK ve nakit akışı üretimi önemli ölçüde arttı.

Türk Telekom, mobil abone sayısını 27 milyona yükseltti

Mobil alandaki stratejik yatırımları ve müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarıyla mobil abone sayısını 27 milyona yükselten Türk Telekom, elde ettiği birikimin sonucu olarak 2020’nin ilk çeyreğinden bu yana en büyük hacme ulaşan MNT (Mobil Numara Taşıma) pazarında çeyrek bazında en çok tercih edilen operatör oldu. Mobil alanda yeni bir tarihi rekor seviyeye ulaşan Türk Telekom’un son on iki ayda mobil faturalı net abone kazanımı 2 milyonu aştı.

Türkiye’nin 81 ilinin tamamını uçtan uca fiber ağlarla ören Türk Telekom’un, 2024 üçüncü çeyreği itibarıyla fiber altyapı uzunluğu 459 bin kilometreye, fiber hane kapsaması 32,7 milyona, fiber abone sayısı ise 13,4 milyona ulaştı. Fiberdeki gücünü mobile aktararak Fiber Mobilite çağını başlatan Türk Telekom’un, fibere bağlı LTE mobil baz istasyonu oranı ise %53’e yükseldi.

"Dijital dönüşümde öncü rolümüzü sürdürüyoruz"

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Ülkemizin her noktasında hem fiber hem de mobil teknolojilere hız kesmeden yaptığımız yatırımlarla, dijital dönüşümde öncü rolümüzü sürdürüyoruz. Üçüncü çeyrek pek çok temel performans göstergesinde zirveyi gördüğümüz olağanüstü bir dönem oldu. Bölgemizin teknoloji taşıyıcısı olma ve küresele açılma vizyonumuz kapsamında öncü çalışmalarımız devam ediyor. Üçüncü çeyrek performansımız hedeflerimizi gerçekleştirmek için attığımız kararlı adımların göstergesi. Fiber hane kapsamamız 32,7 milyona yükselirken, fiberin gücünü mobile taşıyarak başlattığımız Fiber Mobilite çağında 27 milyon mobil aboneye ulaştık ve son on iki aylık mobil abone kazanımında tarihi rekorumuzu yeniledik. Yıl sonuna hızla yaklaşırken, Türk Telekom için en az 2024 kadar heyecanlı olacağına inandığımız gelecek yıla hazırlanıyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz pazarlardaki konumumuzu daha da güçlendirmek, müşteri deneyimini artırmak ve güçlü finansal performansımızı korumak, yatırımlarımıza devam etmek, değişmez odaklarımız olacak” diye konuştu.

Türk Telekom, 2024 yılı üçüncü çeyrek finansal ve operasyonel sonuçları

Türk Telekom, 2024 yılı üçüncü çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Yılın üçüncü çeyreğinde güçlü performansıyla konsolide gelirlerini yıllık bazda %15,9 artışla 40,4 milyar TL'ye yükselen Türk Telekom’un FAVÖK’ü yılık bazda %30,8 artışla %40,8 marjla 16,5 milyar TL’ye ulaştı. Türk Telekom’un 2024 üçüncü çeyreğinde net karı 1,1 milyar TL oldu.

Türkiye’nin dijital dönüşümünün lideri Türk Telekom’un 2024 üçüncü çeyrek itibarıyla toplam abone sayısı 53,2 milyon olurken, Türkiye’nin her köşesinde yüksek hızlı internet sunma amacıyla sürdürdüğü çalışmaların sonucunda, fiber ağının uzunluğu 459 bin kilometreye yükseldi. 2024 ikinci çeyrek itibarıyla 32,4 milyon haneyi kapsayan fiber ağ, 2024 üçüncü çeyreğinde 32,7 milyon hane kapsamasına ulaştı.

"Sabit internet ve mobil, üçüncü çeyrekte operasyonel gelirin %74,5'ini oluşturdu”

2024 yılı üçüncü çeyreğine dair finansal ve operasyonel sonuçlarını değerlendiren Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Beklediğimiz üzere üçüncü çeyrek pek çok temel performans göstergesinin zirve yaptığı olağanüstü bir dönem oldu. Gelir büyümesinde öngördüğümüz hızlanma ile birlikte FAVÖK ve nakit akışı üretimi önemli ölçüde arttı. Sabit internet ve mobil, üçüncü çeyrekte operasyonel gelirin %74,5'ini oluşturdu” dedi. Önal, “Üçüncü çeyrekte sabit ses segmenti dışındaki tüm iş kollarımız, makroekonomik ve diğer zorlukların üstesinden gelmek üzere hayata geçirdiğimiz stratejilerin meyvelerini vermesi ve olumlu etkilerini hissettiğimiz yüksek sezon sayesinde reel gelir büyümesi kaydetti. Bu nedenle, daha önce 36-38% olan FAVÖK marjı öngörümüzü %38 olarak güncelliyoruz. Yıl sonuna hızla yaklaşırken, Türk Telekom için en az 2024 kadar heyecanlı olacağına inandığımız gelecek yıla hazırlanıyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz pazarlardaki konumumuzu daha da güçlendirmek, müşteri deneyimini artırmak ve güçlü finansal performansımızı korumak, yatırımlarımıza devam etmek, değişmez odaklarımız olacak” şeklinde konuştu.

“Mobilde 27 milyon aboneye ulaştık”

Uzun zamandır izledikleri stratejinin sonucu olarak mobilde yine üstün bir performans sergilediklerini vurgulayan Ümit Önal, “Müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarımız ve doğru yatırımlarla büyümeye devam eden mobil segmentte bu çeyrekte de kayda değer sonuçlar elde ettik. 651 bin net abone kazanan mobil segment toplamda 27 milyonluk bir müşteri kitlesine ulaştı. Faturalı segment önceki iki çeyrekteki güçlü performansını aşarak 568 bin net abone kazandı. Tarihi rekorunu tazeleyen faturalı segment son on iki aylık net abone kazanımında ilk kez toplamda 2 milyonu aştı. Kapsama ve kapasite olarak mobildeki konumumuzu günden güne güçlendirmeye devam ediyoruz. 4.5G ihalesi sonrası frekans sahipliğimizi 3 katına çıkardık. Hız için önemli olan abone başı frekansta ve 5G için de kritik öneme sahip 1800 Mhz frekans sahipliğinde pazar lideriyiz. Temmuz ayında elde ettiğimiz tarihi yüksek aylık net abone kazanımı sayesinde üçüncü çeyrekte MNT pazarındaki liderliğimizi sürdürdük, bu anlamda en çok tercih edilen operatör olduk. Uzun yıllardır yaptığımız yatırımların ve elde ettiğimiz birikiminin bir sonucu olan bu kazanımlarla, mobil iş kolumuzu daha da büyütmeye devam edeceğiz. Türkiye’nin 81 ilini uçtan uca bağlayan fiber ağımızın gücünü mobile yansıtarak Fiber Mobilite çağını başlattığımız bu dönemde güçlü büyüme ivmemizi sürdürmeyi hedefliyoruz” dedi.

Sabit genişbanttaki fiber abone oranı yüzde 90’a yaklaştı

Herkes için erişilebilir yüksek hızda internet için Türkiye’nin her köşesini fiber ağlarla ördüklerine dikkat çeken Ümit Önal, “Sabit genişbant tabanı üçüncü çeyrekte 59 bin net abone kazanımıyla 15,3 milyona, fiber abone tabanı ise 219 bin net abone kazanımıyla 13,4 milyona ulaştı. Fiberdeki gücünü mobile aktararak Fiber Mobilite çağını başlatan Türk Telekom’un, fibere bağlı LTE mobil baz istasyonu oranı ise %53’e yükseldi. FTTC abone sayımız 8,5 milyon olurken, FTTH/B abone sayımız 4,9 milyona yükseldi. Geçen yıl %83,3 olan fiber abonelerimizin toplam sabit genişbant aboneleri içindeki payı %87,9'a yükseldi. İkinci çeyrekte 449 bin km olan fiber ağ uzunluğumuz 459 bin km'ye yükseldi. İkinci çeyrekte 32,4 milyon haneyi kapsayan fiber ağ üçüncü çeyrek sonu itibarıyla 32,7 milyon haneyi kapsar duruma geldi. FTTC hane kapsaması 19,9 milyon olurken, FTTH/B hane kapsaması 12,8 milyona yükseldi. Dijital geleceğin inşası için Türkiye’nin her köşesinde fiber yatırımlarımıza ara vermeden devam ediyoruz” diye konuştu.

Siber güvenlikte lider Türk Telekom

Sürekli yenilenen ürün ve hizmetlerle siber güvenlik alanında müşterilerine dünya standartlarında çözümler sunduklarını belirten Önal, “Türkiye’nin en geniş koruma kapasitesine sahip olan Türk Telekom Siber Güvenlik Merkezi’nde, 250’den fazla alanında uzman mühendisle müşterilerimize destek veriyoruz. Bu alandaki liderliğimizi uluslararası tescillerle de kanıtladık. Sertifikasyon kuruluşu CREST tarafından siber güvenlik alanında üç başlıkta akredite edilen Türkiye’deki tek kurumuz. Ayrıca yerli ve milli ürün kullanma vizyonu ile ürünlerin yerlileştirilmesi konusunda kararlı çalışmalarımız sürüyor. Siber güvenlik alanında 2018’de %26 olan yerli ve milli çözümlerle ikame oranını, 2023 itibarıyla %65’e yükselttik. Verinin iletilmesi, saklanması ve korunması aşamalarının tümünde müşterilerimize yüksek standartlarda çözümler sunmaya, yerli ekosistemi destekleyerek ürün portföyümüzü zenginleştirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Daha yeşil bir gelecek için yenilikçi ve çevreci teknolojiler

Önal, “Türkiye genelinde hem fiber hem de mobil teknolojilere hız kesmeden yaptığımız yatırımlarla ülkemizin dijital dönüşümünde öncü rol üstleniyoruz. Türkiye’nin dijital geleceğini inşa ederken, yarınlara daha iyi dünya hazırlamak hedefiyle Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu çalışmalar yürütüyoruz. 2023 yılı itibarıyla enerji verimliliği projelerimiz sayesinde 47 GWh enerji tasarrufu sağlarken, yenilenebilir enerji sistemlerimizin toplam gücünü 4,3 MW’a çıkardık. 405,8 MWe kurulu güç kapasite izni ile yenilenebilir enerji yatırımlarımızı hızlandırıyoruz. Bu kapasite 2023 yılı elektrik tüketimimizin %65’ini karşılayacak seviyede. 2023 itibarıyla emisyonlarımızı %22 oranında azalttık. Bu yıl ilk kez yayınladığımız Entegre Faaliyet Raporu ile sürdürülebilirlik stratejilerimizin çevresel etki, toplumsal fayda, dijital eşitlik ve ekonomiye olan katkılarını da ortaya koyduk. Tüm emisyon hesaplamaları bağımsız bir üçüncü tarafça doğrulandı. 2030 yılına kadar Kapsam 1 ve 2 emisyonlarımızı %45 oranında azaltmayı ve 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyoruz. Geleceği iyileştiren teknoloji anlayışımızla tüm faaliyet alanlarımızda değer yaratmaya odaklanıyoruz. Dijital dönüşümün her alanında sürdürülebilirlik ilkesini benimseyerek, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya emanet etmek istiyoruz” dedi.