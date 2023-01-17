Filiz, bulgur üretimine başladı

Filiz, ürün portföyünde yeni bir sayfa açtı ve Mardin'in "Mezopotamya Güneşi" olarak bilinen, coğrafi işaret tescilli Mardin bulgurunu "Filiz Mardin Bulguru" olarak tüketiciyle buluşturdu.

Türk gastronomisine olan tutkusu ile pilavdan çorbaya, salatadan aşureye kadar yüzlerce tarife yeni bir lezzet katmayı hedefleyen Filiz, yeni yolculuğunun hikayesini İstanbul'da düzenlediği gastronomi etkinliğiyle tanıttı. Etkinlikte Barilla Gıda’yı temsilen şirketin Genel Müdürü Murat Koç ve Pazarlama Direktörü Selcen Tokgöz, Filiz Mardin Bulguru’nun hikayesini paylaştı.

Etkinlikte düzenlenen panelde; iyi yaşam ve beslenme uzmanı Dilara Koçak, ünlü şef ve sosyal girişimci Ebru Baybara Demir ve Türk mutfağının ana malzemeleriyle sürprizlerle dolu lezzetler yaratarak adını dünyaya duyuran ünlü şef Maksut Aşkar, gazeteci-yazar Elif Ergu Demiral’ın moderatörlüğünde coğrafi işaret tescilli Mardin Bulguru'nun önemi ile sofralardaki yerini katılımcılarla paylaştı.

Etkinlikte Filiz Mardin Bulguru ile yorumlanan yöresel lezzetler de şef ve uzmanların tarifleriyle katılımcılara sunuldu.