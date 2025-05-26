FinTech İstanbul B2B Connect Summit’te yeni nesil iş birliği modelleri konuşuldu

EKONOMİ/İSTANBUL

Finansal teknolojiler ile iş dünyasının kesişim noktasında yer alan FinTech İstanbul B2B Connect Summit, bu yıl üçüncü kez düzenlendi. Wyndham Grand İstanbul Levent’te gerçekleştirilen etkinlik, FinTech İstanbul ile Oniki iş birliğinde organize edildi ve 600’ün üzerinde katılımcıyı ağırladı.

KOBİ’lerden büyük ölçekli şirketlere, girişimcilerden üreticilere kadar geniş bir katılımcı profiline ev sahipliği yapan zirvede, iş dünyasında dijitalleşmenin getirdiği yeni iş birliği modelleri masaya yatırıldı. Etkinlik, yalnızca konuşmalarla değil, aynı zamanda yapay zekâ destekli B2B eşleştirme altyapısıyla da dikkat çekti. Katılımcılar, zamanlarını daha verimli kullanarak doğru kişilerle gerçek ve kalıcı bağlantılar kurma imkânı buldu.

FinTech İstanbul Kurucu Ortağı Prof. Dr. Selim Yazıcı, etkinliğin formatına ilişkin yaptığı değerlendirmede geleneksel zirve anlayışını tersine çevirdiklerini vurgularken “Bu sefer herkes konuşma yapmak için değil, görüşme yapmak için burada. İnsanlara genelde ‘kaç kişiyle tanıştınız, kaç kartvizit aldınız’ diye soruyoruz ama çoğu zaman cevap alamıyoruz. Biz bu modeli tersine çevirdik ve bunun sahada işe yaradığını gördük” dedi.

“KOBİ’ler çevik ama yönlendirmeye ihtiyaç duyuyor”

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Burak Arzova ise KOBİ’lerin finansal yönetim süreçlerine dikkat çekti. 22 Mayıs tarihinin, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle "Finansal Okuryazarlık Günü" olarak ilan edildiğini hatırlatan Arzova, KOBİ’lerin esnek yapısının avantaj olduğunu ancak yanlış kredi kullanımlarının ciddi dengesizliklere yol açtığını belirtti. Arzova, “Artık kaynakların doğru alanlara yönlendirilmesi gerekiyor. KOBİ’ler çevik ama doğru yönlendirmeye ihtiyaç duyuyorlar” diye konuştu.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Üyesi Behçet Ülker, kentin sadece turizm değil; ticaret, tarım ve teknoloji alanlarında da büyüme gösterdiğini vurgularken “Türkiye’yi besleyen bir üretim altyapısına sahibiz. ATSO olarak finansçılarla üreticileri aynı masa etrafında buluşturarak ihtiyaçlarını doğru ifade etmeleri için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

İşletmelerin karşılaştığı finansal zorluklara dikkat çeken Happy Center CEO’su Yavuz Altun da “Paranın kıt, maliyetin yüksek olduğu bir dönemde stokta para tutmak işletmeleri zorluyor. Nakit akışı bozuluyor, borçluluk oranı varlıkların iki katına ulaşıyor. Bu tabloyu düzeltmek için gerçekleri görerek hareket etmek ve stoksuz sisteme geçmek şart” değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu’dan İstanbul’a ticari köprü

Etkinliğin en dikkat çekici yönlerinden biri, Anadolu’daki ticaret ve sanayi odaları ile yapılan iş birlikleri oldu. Bu kapsamda 100’den fazla KOBİ, İstanbul’da düzenlenen zirvede ağırlandı. KOBİ’ler ve üreticiler etkinliğe ücretsiz katılırken, çözüm sunan firmalar sponsorluk modeliyle etkinlikten faydalandı. Etkinliğin dijital altyapısını sağlayan Oniki’nin Kurucusu Ziya Kızıltan, geliştirdikleri B2B eşleştirme modeline ilişkin “Sahada gördüğümüz ihtiyaç çok netti: zamanı verimli kullanmak, doğru insanları bir araya getirmek ve somut ticari fayda üretmek. Oniki uygulamasıyla networking artık veriye ve gerçek çözüme dayanıyor” dedi.

FinTech İstanbul B2B Connect Summit’in ardından iş dünyasının bir sonraki buluşması, 27 Mayıs 2025 tarihinde Bursa’da gerçekleştirilecek. MARSİFED Business Networking Summit adıyla düzenlenecek etkinlik için kayıtlar alınmaya başlandı.