Flio, üretimi ‘yeşile’ dönüştürüyor

İBRAHİM ÇİÇEKÇİ-KONYA

EKONOMİ Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, Yazı İşleri Müdürü Handan Sema Ceylan ve Konya Bölge Temsilcisi İbrahim Çiçekçi, Konya’da faaliyet gösteren Petrotech Grup’un tesislerini ziyaret etti. Petrotech Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Faruk Doğan, EKONOMİ heyetine faaliyetleri ve yeni yatırımları hakkında bilgiler verdi.

Ahmet Faruk Doğan, Total, Kluber, Losma gibi dünya markası endüstriyel yağların bölge distribütörlüğünün yanı sıra, Flio markası ile de yeşil dönüşüme yönelik endüstriyel cihazlar üretimi yaptıklarını, yakında da sektörlerine hitap eden üretim tesislerini faaliyet geçirevekerini dile getirdi.

‘Flio markası ile CNC’lerin atık yağını dönüştüren ve buhar salımınımı engelleyen cihazlar ürettik’

Üretim süreçlerinden bahseden Ahmet Faruk Doğan, “Yeşil dönüşüm şu an dünyada endüstrinin ana gündemi. Ülkemiz sanayisi de bu noktada hazırlıklar yapıyor. Biz de sanayinin yeşil dönüşüme entegre süreçlerinde büyük önem arz eden cihazlar üretiyoruz. AR-GE çalışmalarımız sonrası geliştirdiğimiz cihazlar şu an seri üretimde. Bu cihazlar, CNC makinelerinde yağ sıyırma, buhar toplama, endüstriyel yağ buharı arıtma ve filtre sistemlerinden oluşuyor. Flio markası ile ürettiğimiz cihazlarımız çeşit olarak bant tipi yağ sıyırıcı, yağ buharı toplayıcı, mobil kaynak duman emme sistemleri, endüstriyel toz toplama ve filtreleme sistemleri, taşlama ve kaynak çalışma masasının şu an üretimini yapıyoruz. Bu ürünler işlevleri itibariyle stratejik önem taşıyor. Bizim ürettiğimiz makinelerin şu an Avrupa’da bütün CNC’lerde kullanımı zorunlu. Kısa vadede Türkiye’de de mecbur hale gelecek. Karbon Yasası kapsamında yer alıyor. Bu makine yağın buharını emerek insan sağlığını da koruyor. Makine operatörünün yağ ve buharla temasını bitiriyor. Ayrıca yangın riskini de önlüyor. Makineye verilen zararın da önüne geçiyor. Yani çok yönlü bir faydası mevcut. Hem insan sağlığını koruyor, hem makine ömrünü uzatıyor hem de fabrikayı teknik zararlara karşı koruyor. Flio olarak Türkiye’de bu alanda en önemli yerli üreticilerinden bir tanesiyiz” diye konuştu.

‘Çumra OSB’ye Konya’nın ilk yerli metal işleme yağları üretim tesisi kuruyoruz’

Yağ üretimine yönelik yaptıkları yatırımdan da bahseden Ahmet Faruk Doğan, “Madeni yağ bizim ana alanımız. Şu an dünya markalarının Konya bölge distribütörlüğünü yapıyoruz. İstanbul’da da yerimiz var. Burada da madeni yağ ve diğer ürünlerin satışı noktasında ekibimizi oluşturduk. Ve geldiğimiz noktada üretim için kolları sıvadık. Konya’nın gelişen sanayisi Çumra Organize Sanayi Bölgesi’nde 10 bin metrekare fabrikamız inşaat aşamasında. Burada da şu an AR-GE süreçleri tamamlanan metal işleme alanında kullanılan yağlarının üretimini yapacağız. Molytech markamızla üretimi yapacağız. Tesisimiz faaliyet geçtiği zaman pazara hızlı bir giriş yapacağız. Ülkemiz için önemli bir ithalatın da önüne geçmiş olacağız” ifadelerini kullandı.