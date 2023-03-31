Fonbulucu, 43 saniyelik fonlamayla dünya rekoru kırdı

HÜSEYİN GÖKÇE / ANKARA

Paya dayalı kitle fonlaması amacıyla 2020 yılında kurulan Fonbulucu, 56 girişimciye 340 milyon liranın üzerinde fonlama sağladı. Fonbulucu'nun üye sayısı ise 47 bine ulaştı. Şirket yeni girişimler yanı sıra aktif büyüklüğü 270 milyon lirayı geçmeyen KOBİ'lere de 45 milyon liraya kadar sermaye desteği sağlayabiliyor.

Fonlama işinde tarım sektörüne de adım atan Fonbulucu, 412 dönüm arazide ihracata dayalı kuşkonmaz üretimi yapacak olan Sparga1 adlı şirket için 20 milyon liralık kaynak toplandı. Türkiye'de mevzuat değişikliğinin ardından giderek daha sık gündeme gelmeye başlanan kitle fonlaması sektörünün ilk oyuncularından birisi olan Fonbulucu'nun kurucusu ve CEO'su Hakan Yıldız şirketin kuruluş hikayesi ve geldiği noktayı EKONOMİ'ye anlattı.

Rekor için Guinness’e başvuruluyor

İki yıl boyunca Türkiye'deki teknoparkları gezerek, girişimcilerin ihtiyaçlarını dinlediğini belirten Hakan Yıldız, temel sorun olarak finansmana erişimi tespit ettiklerini bildirdi. Türkiye'de kitle fonlamasının önünün Sermaye Piyasası Kanunu'na 2017 yılında eklenen maddelerle açıldığını hatırlatan Yıldız, ikincil mevzuatın 2020'de çıktığını aktardı. 2021 Nisan ayında lisans aldıktan sonra mayıs ayında ilk fonlamayı yaptıklarını söyleyen Hakan Yıldız, bugüne kadar 340 milyon liranın üzerinde fonlama sağladıklarını bildirdi.

Hakan Yıldız, salı günü İGA'nın bir kurum içi şirketi için çıkılan yatırım turunda, fonlamayı 43 saniye gibi bir sürede tamamlayarak bu alandaki dünya rekorunu kırdıklarını kaydetti. Rekorun daha önce 96 saniye ile Londra'da bir firmaya ait olduğunu belirten Yıldız, 1.5 milyon liralık fon talebine karşılık yatırımcılardan 43 saniyede tamamını karşılayacak talep geldiğini, gün sonunda ise toplam talebin 9 kata ulaştığı bilgisini verdi. Yıldız, şirketin yüzde 7'sinin yatırımcılara arzının 43 saniyede tamamlanmasına ilişkin rekorun tescili için Guinness'e başvuracaklarını anlattı.

KOBİ’lere yılda 45 milyon liraya kadar fonlama

Halen uyguladıkları Kitle fonlaması-2 tebliğinin 2021 Ekim ayında yayımlanmasıyla önlerinin tamamen açıldığını dile getiren Hakan Yıldız, girişimcilerin ihtiyacı olan finansmanı temin etmek için 1 yıl içinde maksimum 45 milyon liraya kadar pay arzı yapabildiklerini anlattı. Sistemin sadece yeni şirketlere değil faaliyette olanlara da fon sağlama imkanı verdiğinin altını çizen Hakan Yıldız, özellikle aktif büyüklüğü 270 milyon liraya kadar olan tüm şirketlerin pay arzı yapabileceğini söyledi.

Yıldız, sermaye ihtiyacı olan şirketlerin bunu bankalardan karşılamak istediklerinde teminat ve yüksek maliyetlerle karşılaştıklarını, fonlamada ise teminat şartı aranmadığını belirtti.

Yıldız, son olarak 412 dönümlük arazide kuşkonmaz üretimi yapmak üzere kurulan Sparga1 A.Ş adlı şirkete 20 milyon liralık fon sağlandığını bildirdi.

Yemeksepeti, Getir ve Multinet’in kurucuları da pay aldı

Bir süre önce fonlamasını tamamladıkları Netvorkdry firmasında, Türkiye’nin önde gelen girişimlerinin pay aldığını belirten Hakan Yıldız, bunların arasında Yemek Sepeti’nin kurucusu Nevzat Aydın, Markafoni kurucusu Sina Afra, Multinet Up kurucusu Şevket Başev ile Getir’in kurucularında Serkan Borçanlı’nın bulunduğunu söyledi. Yıldız, Fonbulucu’nun İŞ Cep uygulamasındaki İş Market Yatırımlar kısmında listelendiğini belirtirken, QNB ile de uygulamaya girmek için protokol yaptıklarını aktardı.

1 lirayla bile yatırım yapılabiliyor

Sistemin temelinin girişimcilerin ihtiyaç duydukları sermayenin, belli kurallar dahilinde yatırımcılardan bulunarak şirketlere aktarılmasının oluşturduğunu belirten Hakan Yıldız, bir fikrin, bir girişimin, iş modelinin birden fazla insanla finanse edildiğini kaydetti. Yatırımcıların ise 1 lirayla bile katkı sağlayabildiğini söyleyen Yıldız, gönderilen paraların Takasbank’ta bekletildiğini, tüm prosedürü yerine getirdiğinde girişimciye aktarıldığını kaydetti.