Fropie, ürün gamına ‘lucuma’yı ekledi

Yerli beslenme markası Fropie, aralarında Brezilya cevizi, maca tozu, camu camu tozu gibi ürünlerin de yer aldığı portföyüne ‘lucuma’ meyvesini de ekledi.

Sağlıklı beslenmeyi ulaşılabilir kılmak hedefiyle dünyadaki ‘süper gıdaları’ araştırıp Türkiye’ye getirdiklerini söyleyen Fropie Yüksek Ar-Ge Mühendisi Büşra Demir, lucuma meyvesine ilişkin şunları söyledi: “Süper gıda kategorisinde tanımlanan lucuma meyvesinin toz formu sağlıklı bir şeker alternatifi olmasının yanı sıra glisemik indeksi şekere göre oldukça düşük. Sindirim sağlığını desteklediği ve büyük miktarlarda antioksidan içerdiği için tüm dünyada bir süper gıda olarak pazarlanıyor. Ürünlerimizin içeriğinde yer alan Brezilya cevizi, maca tozu, camu camu tozu gibi diğer meyve ve tohumlara benzer şekilde lucumayı da Türkiye’ye Fropie olarak ilk biz getirdik. Avokadoya benzer şekli, sert yeşil kabuğu ve karameli andıran bir tadı olan lucuma meyvesinin bizim satışa sunduğumuz şekli olan toz formu sağlıklı beslenmeye önem veren müşterilerimiz tarafından da oldukça ilgi görüyor.”

Ürün gamını genişletmeyi hedefliyor

Süper gıda tedarik firması Voicevale ile olan işbirliklerine de değinen Büşra Demir, “Lucuma gibi süper gıdalar besin değeri oldukça zengin ve bütünsel sağlığınızı desteklemeye yardımcı olduğu düşünülen gıdalardır. 2019’un başında, dünyanın önde gelen süper gıda, kahve ve kuruyemiş tedarik firması Voicevale ile güçlerimizi birleştirerek üretim gücümüzü artırdık ve en iyi, en doğal ürüne doğrudan ulaşımımızı sağladık. Bu sayede, ürünlerimizde yer alan içerikleri tarlaya kadar takip edebiliyor, tüm tedarik ve üretim süreçlerimizi insana ve doğaya saygılı şartlarda, uluslararası gıda ve çevre güvenliği standartlarına uygun bir biçimde, Voicevale güvencesiyle gerçekleştirmeye devam ediyoruz.” diye konuştu.

Sürdürülebilirliği ve butik üretimi desteklediklerini, bu kapsamda yenilikçi ürünlerle ürün gamlarını sürekli genişletmeyi hedeflediklerini söyleyen Demir, kombuchadan probiyotik bara, kahveden kuruyemişe kadar ürünlerle her geçen gün ürün yelpazelerini genişlettiklerini aktardı.

İçerik, B2Press tarafından hazırlanmıştır.