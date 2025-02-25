Fuzul Topraktan, dar ve orta gelirlilere yönelik iki yeni kampanya duyurdu

Konut sahibi olmanın giderek zorlaştığı günümüzde, orta ve dar gelirli vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla harekete geçen Fuzul Topraktan, konut edinimini destekleyecekiki yeni kampanyayı hayata geçirdi.“Şimdi Türkiye Topraktan Ev Sahibi Oluyor” sloganıyla hayata geçirilen kampanya, yüksek getiri potansiyeline sahip olan Yeni Arnavutköy, Pendik 2, Pendik 3, Yeni Esenler ve Ispartakule 2 projelerinde geçerli olacak.

Ev sahibi olmak veya yatırım yapmak isteyenler içinkaçırılmayacak tarihi fırsatlar sunulan kampanyanınilkinde, 1+1 dairenin toprak payı için 750.000 TL’den başlayan peşinat ve ayda 18.500 TL taksit ile 60 ay vade imkanı sağlanıyor. İkinci kampanyada ise peşinat ödemeden, azalan taksitlerle 36 ay vadeyle ödeme yapma fırsatı sunuluyor. Ev hayali kuranlar, 24 Şubat’tan 10 Mart’a kadar sürecek bu kampanyalardan kendilerine en uygun olanı seçerek faydalanabilecek. Yeni kampanyaya ilişkin açıklamalarda bulunan Fuzul Topraktan Genel Müdürü Aydın Özkan, "Fuzul Topraktan olarak, ülkemizdeki barınma ihtiyacının ne denli önemli olduğunun farkındayız. Bu doğrultuda, her geçen gün artan bir kararlılıkla orta ve dar gelirli vatandaşlarımızın konuta erişim sorununu çözmeye yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kendimizi sürekli yenileyerek, ülke gündemi ve değişen dünya dinamiklerine uygun olarak daha iyi nasıl hizmet verebileceğimizi sorguluyoruz. Son dönemde yoğun bir şekilde hissettiğimiz konuta erişimle ilgili zorlu süreci aşmak için de iki farklı ödeme planının bulunduğu yeni bir kampanya başlatma kararı aldık. Kaçırılmayacak tarihi bir fırsat sunduğumuzu söylemek mümkün. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız, Fuzul Topraktan’ın kampanyaya dahil olan 5 projesi arasından seçim yaparak, bütçelerine uygun taksitlendirme seçenekleriyle hayallerindeki eve topraktan sahip olabilecekler. Bu kampanyalarla, vatandaşlarımızın ev sahibi olma yolundaki engelleri bir nebze de olsa azaltmayı hedefledik. Önümüzdeki dönemde, sektörün ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda farklı kampanyalar geliştirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"18 ayda 2.000’in üzerinde aileyi evinin toprak sahibi yaptık"

Fuzul Topraktan’ın ana odağının erişilebilirlik ve ev sahipliği oranını artırmak olduğunu vurgulayan Aydın Özkan, ‘’Bir buçuk yıl gibi kısa bir sürede 9 projeyi hayata geçirerek, Aşamalı Konut Sahibi Olma Sistemiyle 2000 binin üzerinde aileyi evinin toprak sahibi yaptık. Bugün geldiğimiz nokta bizim için büyük bir gurur kaynağı olmasının yanı sıra da arsa bulma konusundaki motivasyonumuzu da artırdı. Fuzul Topraktan olarak İstanbul dışında da projeler geliştirmeyi planlıyoruz. Özellikle Bursa, Ankara, Konya, İzmir, Gaziantep ve Diyarbakır gibi şehirlerin şu andaodağımızda olduğunu söyleyebilirim. Daha gidecek çok yolumuz var. Yeni arsalar için Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde araştırmalar yapmaya devam edip, yeni projeler geliştirerek ülkemize değer katmayı sürdürmeyi hedefliyoruz’’ dedi.

"Projelerimizin inşaatına hız kazandırıyoruz"

Mevcut projelerinin inşaat süreçlerine hız kazandırdıklarını belirtenÖzkan, ‘’Başakşehir 1. Etap projemizin inşaat çalışmalarına Ekim 2024’te başladık ve çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Ispartakule 1 projemizin inşaatınaise Nisan 2025 itibarıyla başlamayı planlıyoruz. Ayrıca, Pendik 1 ve Yeni Arnavutköy projelerimizin inşaatlarını da 2025 yılı içinde hayata geçireceğiz. Bize inanan ve güvenen insanların yatırımlarını gerçeğe dönüştürmek için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.