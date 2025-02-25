Demirde vergi düşüşü

Vadeli demir cevheri fiyatları, demir cevheri sevkiyatlarındaki toparlanma ve Çin'in çelik ihracatına yönelik artan vergi ve mevzuatların etkisiyle geriledi.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) mayıs ayı demir cevheri kontratı, TSİ 05.46'da yüzde 1,14 düşüşle 821,5 yuan/ton (113,27 dolar) seviyesinden işlem gördü.

Singapur Borsası'ndaki gösterge mart ayı demir cevheri, yüzde 1,49 düşüşle 106,75 dolar/tondan işlem gördü.

ABD'de her iki partiden de bir grup milletvekili, Çin destekli şirketlerin Amerikan vergilerinden kaçınmak için üretimlerinin bir kısmını başka ülkelere taşımasının etkisini ele almak için bir yasa tasarısı sunuyor.

Yasa ayrıca anti-damping kurallarını da sertleştirecek.

ABD'ye göre Çin, ABD'ye sadece küçük miktarlarda çelik ihraç etse de dünyadaki fazla çelik kapasitesinin büyük bir kısmından sorumlu.

Bir ticaret bakanlığı belgesine göre Vietnam, Çin'den gelen bazı çelik ürünlerine geçici bir anti-damping vergisi uygulayacak.

Bu karar, ABD'nin bu ayın başlarında tüm çelik ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi getireceğini açıklamasının ve Güney Kore'nin geçen hafta Çin'den ithal edilen çelik ürünlerine geçici olarak gümrük vergisi getirmesinin ardından geldi.

Analistler, demir cevheri fiyatlarının da verilerin arzda bir toparlanma olduğunu göstermesiyle düştüğünü ifade etti.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 1,89 ve yüzde 1,9 geriledi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri yüzde 1,29, sıcak haddelenmiş rulo ve filmaşin yüzde 1 civarında düşerken, paslanmaz çelik yüzde 0,11 geriledi.