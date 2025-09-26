Garanti BBVA Leasing, dijital leasing sürecini başlatıyor

Garanti BBVA Leasing, leasing (finansal kiralama) hizmetlerini dijital platformlara taşıyarak sektöre yenilik kattı. Yeni sunulan bu dijital hizmet ile Garanti BBVA Leasing müşterileri, iş makinesi alımlarına ilişkin tüm leasing sürecini uçtan uca ve dakikalar içinde tamamlayabilecek.

İnternet şubesi üzerinden ödeme planı oluşturulabilecek

Yeni modelle birlikte Garanti BBVA Leasing müşterileri Garanti BBVA Mobil ve internet şubesi üzerinden almak istedikleri belirli iş makineleri için örnek ödeme planları oluşturabilecek, kendileri için en uygun planı seçebilecek ve kredi başvurularını yaparak değerlendirme sürecini anlık takip edebilecek. Onaylanan talepler için sözleşme imzalama süreci de Garanti BBVA Mobil ve internet şubesi üzerinden gerçekleştirilecek.

"Yenilikçi çözümler geliştiriyoruz"

Garanti BBVA Leasing Genel Müdürü Orhan Veli Çaycı, "Dijitalleşme hayatın her alanında hız kazanıyor ve biz de Garanti BBVA Leasing olarak müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarına yanıt vermek için hız kesmeden yenilikçi çözümler geliştiriyoruz. İş süreçlerini kolaylaştıran uygulamaları hayata geçiriyoruz. Fiziki ortamda ortalama bir hafta süren başvuru ve değerlendirme süreçlerini artık birkaç dakika içinde, uçtan uca tamamlayabiliyoruz. Böylece müşterilerimiz hem zamandan tasarruf ediyor hem de yatırımlarını daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Türkiye’de bu hizmeti dijital kanaldan sağlayan kurum olmak bizim için büyük bir gurur. Müşterilerimizin finansal yolculuklarının her adımını kolaylaştırmak için yanlarında olmaya; onlara dijital çağın çözümlerini sunmak için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Sözleşme imzalama işlemleri dijital kanalda sonuçlanacak

Mevcut süreçte ortalama bir haftada tamamlanan leasing başvurusu, değerlendirme ve sözleşme imzalama işlemleri artık dijital kanalda sadece birkaç dakika içinde sonuçlanacak. Bu yenilik, leasing sektöründe başvurunun alınması, başvurunun değerlendirilmesi ve sözleşmenin imzalanması süreçlerinin dijital ortamda gerçekleşmesi anlamını taşıyor.

Zaman tasarrufu sağlayacak

Garanti BBVA Leasing’in sunduğu bu yeni dijital hizmet mikro işletmelerden KOBİ’lere, ticari müşterilerden kurumsal müşterilere kadar geniş bir kitleye önemli zaman tasarrufu sağlayacak. Ayrıca bazı ekipmanlarda geçerli %1 KDV avantajı sayesinde işletmeler, avantajlı koşullarda yatırım yapabilecek. İlerleyen dönemde iş makinelerine ilave olarak, Taşıtlar, CNC Tezgahları, Tekstil Makinaları ve hatta diğer tüm üretim makinaları için de leasing işlemlerinin dijitale taşınması planlanıyor.