GCA, yeni markası GCA Career Forward’ı hayata geçirdi

Cam ambalaj sektöründe 2015’ten bu yana hizmet veren GCA, mevcut ve potansiyel çalışanların çalışma ortamlarını geliştirmek için GCA Career Forward markasını hayata geçirdi. GCA, GCA Career Forward ile var olan çalışanların marka elçisi olacakları bir ortam oluşturmayı ve potansiyel çalışanların dikkatini çekecek bir işveren markası oluşturmayı planlıyor.

Çalışan deneyimlerine büyük bir önem verdiklerin belirten GCA Genel Müdürü Dr. Abdullah Gayret, “GCA olarak, başarının sadece tutkulu, yetenekli ve sürekli değişime ayak uyduran bireylerin bir araya gelmesiyle gerçekleşebileceğine inanıyoruz. İşe alım süreçlerimizde bu bakış açısı ve şirketimizin sürekli büyüme hedefleri önemli bir rol oynuyor. Şirketin vizyonunu ve misyonunu destekleyen yetenekleri çekmek, organizasyonumuzun stratejik hedeflerine ulaşmasına yardımcı oluyor. Ayrıca, işe alım süreçlerimizde yeni bakış açılarına ve çeşitli deneyimlere sahip profesyonelleri değerlendirmek, firmamıza yenilikçi düşünce ve olumlu katkılar getirecek potansiyel liderleri bulmamıza destek sağlıyor. Çalışanlarımıza ve potansiyel çalışanlarımıza farklı perspektifler sunmak, iş süreçlerini iyileştirmek ve inovasyonu teşvik etmek ise rekabet avantajı elde etmemize imkân yaratıyor. Farklı jenerasyonlar arasındaki sinerji, firmamızı etkili bir şekilde geleceğe taşımaya yardımcı oluyor. Bu doğrultuda, işveren markamız GCA Career Forward’ı hayata geçirmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Deneyimli profesyonellerimiz ve ekibimizi daha da enerjik yapan genç kuşakların görüşleri ile bir yol haritası belirdik. Bu yol haritası doğrultusunda; Gürok Grubu bünyesindeki şirketler ile oluşturduğumuz güçlü bağ ve mentorluk fırsatları ile çalışanlarımızın gerçek potansiyellerini ortaya çıkararak, kariyerlerinde önemli adımlar atmalarına yardımcı oluyoruz. Ayrıca, yetenekli ve vizyon sahibi profesyonellere kariyerlerinde ilerlemeleri ve gelişmeleri için fırsat sunarken; dış paydaşlarımıza da örnek olmayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

“Ana hedefimiz, çalışanlarımıza gelişim ortamı yaratmak”

Ana hedeflerinin çalışanların sürekli gelişim göstermeleri ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için, gelişim ortamı ve fırsatı yaratmak, çalışanlar için adil bir çalışma ortamının oluşturulması ve sürdürülmesini sağlamak olduğunu söyleyen Gayret, “Ayrıca, kurum kültürümüzde eğitime de büyük önem verilmektedir. Çalışanların yetkinlik, bilgi, beceri düzeylerinin geliştirilmesine ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlar. İhtiyaçlara göre; teknik, sosyal ve psikolojik destekli eğitimlerin yanında iş ve yönetim becerilerini geliştirici, organizasyonel etkinliği arttırıcı eğitimler de verilmektedir. Dolayısıyla, şirketimizde güçlü bir takım ruhu ve iş birliğinin hakim olduğunu söyleyebilirim. Çalışanlarımıza sunduğumuz kariyer fırsatları, eğitim imkânları ve şeffaf iletişim politikaları, onların gelişimine katkıda bulunarak memnuniyetlerini artırıyor. Bunun yanı sıra, iş hayatı ile kişisel yaşamları arasında denge sağlamalarına yardımcı olacak esnek çalışma düzenleri ve destekleyici bir çalışma ortamı sunmaya özen gösteriyoruz.” dedi.