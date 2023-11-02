Geleceğin rotası ‘Başarsoft Teknoloji Günü’nde çizildi

Türkiye’nin dijital haritacısı Başarsoft, Sheraton Grand İstanbul Ataşehir Otel’de gerçekleştirilen Teknoloji Günü etkinliği ile geleceğin dijital rotasının ipuçlarını verdi. Etkinlikte, e-ticaret lojistik stratejileri, otomotiv, sigorta ve kargo sektörlerindeki Coğrafi Bilgi Sistem çözümleri, Konum Bazlı Karar Destek Sistemleri, Rota Optimizasyonu ve Personel Servis Sistemleri konu başlıklarında, sektörün önde gelen firma temsilcileri tarafından, örnek uygulama içeren sunumlar gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Başarsoft Yönetim Kurulu Başkanı Alim Küçükpehlivan, Türkiye’de teknolojiye yönelik hakim bakış açısının ‘tüketmek’ üzere olduğunu belirterek, “Biz ise Başarsoft olarak İstanbul ve Ankara’daki Ar-Ge merkezlerimizde üretim odaklı çözüm teknolojilerine yoğunlaşıyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında bu coğrafyadan mayalanan Cumhuriyet değerlerimize de sahip çıkarak, Türkiye’nin aydınlık geleceğinin inşası için çalışmaya devam ediyoruz.” dedi.

Küçükpehlivan, 26 yılda yaşanan süreçleri göstermesi açısından, şirketin ilk iş olarak yürüttüğü Medine Belediyesi Kent Bilgi Sistemi hakkında bilgiler vererek, Medine’nin tüm sokak ve kapı numara sistemini, ilk kez Türkiye’deki sisteme benzer şekilde kendilerinin gerçekleştirdiğini belirtti.

Navigasyon alanında gelişmeleri de aktaran Küçükpehlivan, 2006’da ilk kez 18 ilde gerçekleştirdikleri konum belirleme sistemi olan MPS (Mobile Positioning System) ile üç baz istasyonundan yaklaşık konumu belirlediklerini söyledi. GPS teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte, uydulardan konum belirleme ile 10-15 metreye kadar yaklaşık konum belirlenir hale geldiğini belirten Küçükpehlivan, yakın bir gelecekte ise kendisinin isim babalığını yaptığı Human Positioning System ile konum belirleme hassasiyetinin 10-15 cm’ye kadar belirlenebilir hale geleceğini söyledi.

Geleceği Başarsoft olarak önceden hazırladıklarını ifade eden Küçükpehlivan, Türkiye’de insan hatası kazaları azaltmak amacına yönelik olarak, 2024 yılından itibaren vitrine çıkacak dünyaca ünlü markalara ait birçok model aracın uyarı sisteminin de, Başarsoft harita altyapısını kullanacağını söyledi.

Türkiye’nin en büyük ‘Ay Yıldız’ rotası

Etkinlikte Cumhuriyetin 100. yılına atfen hazırlanan ‘Rotamız Cumhuriyet’ konulu bir video gösterimi de yapıldı. Türkiye’de ilk kez Başarsoft’un veri toplama aracıyla gerçekleştirilen proje ile karayolu üzerinden Türkiye’nin en büyük ‘Ay Yıldız’ rotası çizildi. 4 bin 550 kilometre yol kat ederek 64 il, ilçeyi kapsayan rota boyunca yapılan çekimler ve röportajlardan oluşan video, katılımcılardan büyük ilgi gördü.

26 yıldır sürekli kendini geliştiren ve güncelleyen Başarsoft, Coğrafi Bilgi Sistemleri alanında ürün ve çözümleriyle, geleceğe değer katan teknolojiler üretmeye devam ediyor. 1997 yılında akıllı harita üretimi alanında faaliyetlerine başlayan Başarsoft, 2006 yılında, sahadan güncellenmiş ilk komple akıllı Türkiye haritasını üretmeyi başardı. Günümüzde Türkiye’nin en güçlü ve güncel sayısal harita altyapısına sahip Başarsoft; başta navigasyon olmak üzere, akıllı şehir ve altyapı şebeke yönetimi, e-ticaret, kargo, lojistik ve rota optimizasyonu, saha iş gücü ve yönetimi, lokasyon bazlı servis ve çözümler gibi ekonominin hemen her alanında çözümler üretiyor.

PTT de Başarsoft’la çalışacak

200 farklı sektöre hizmet veren Başarsoft, Türkiye’nin tüm il ve ilçelerinin konum datalarını da yüzde 100 oranında tamamlamış durumda. Günümüzde her 100 kargonun 95’inin tesliminde Başarsoft harita altyapısı kullanılırken; yakın zamanda imzalanan anlaşmalar ile artık PTT ve global pazarın en büyük lojistik firması da kargo teslimlerini Başarsoft ile gerçekleştirecek. Ayrıca kargo tesliminde yeni bir süreç başlatan Başarsoft, müşterinin talebine göre kargo tesliminin istenen gün ve saat dilimleri arasında yapılmasına da sağlayacak.

Google’ın Türkiye partneri

2007 yılından bu yana Google’ın Türkiye’deki resmi harita sağlayıcısı olan Başarsoft, 2016 yılından beri de Google Cloud ve Google Maps’in, Premiere Partneri olarak hizmet veriyor. Yıllarca Google ve Yandex’in güncel tek harita sağlayıcısı olan Başarsoft, artık en güncel haritalarını sadece kendi BMS yazılımı içinde ve Apple Maps kullanıcılarına sunuyor.

Köyler dahil toplam 982 bin kilometre yol ağında, 17,1 milyon kapıdan, 4 milyondan fazla işletme ve kurumun koordinatları dahil tüm lokasyon bilgilerine sahip olan Başarsoft; ayrıca yol türü, şerit bilgileri, hız limitleri, otomobil, kamyon, bisiklet yolları tek yöne ve yayaya özel yollar, açılıp kapanan işyeri bilgilerine kadar yaklaşık 500 başlıkta toplanan hassas verileri, gerek rotalama gerekse coğrafi iş zekası yazılım ürünleri olarak da hizmete sunuyor.

Öte yandan 112 Acil Çağrı, AFAD, OGM, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, BOTAŞ, TEDAŞ, EGM, ve BTK gibi birçok kamu ve sivil otorite ile coğrafi iş zekası yazılım ve ürünleriyle işbirliği içinde olan Başarsoft; ‘MapInfo Pro’ coğrafi bilgi sistemleri yazılım eğitimleri ile de akademik düzeyde sertifikalı eğitimler vererek üniversite-sanayi iş birliği kapsamında gençlerin istihdamına da katkı sunuyor.