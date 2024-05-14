Getir'deki güç mücadelesi dünya basınında gündem oldu

Gazete Oksijen, dünyanın önde gelen finansal veri ve haber şirketi New York merkezli Bloomberg’in Kerim Karakaya imzalı haberini yayınladı. Habere göre Getir’deki güç mücadelesi sertleşiyor. Haberin ana hatları şöyle:

İstanbul merkezli market teslimat şirketi Getir'deki güç mücadelesi giderek daha da sertleşiyor. İsimlerinin açıklanmasını istemeyen birkaç kişinin verdiği bilgiye göre, şirketin Türk kurucuları ile Abu Dabi Varlık Fonu Mubadala liderliğindeki yabancı yatırımcılar arasındaki anlaşmazlık, stratejiden sorumlu bir yöneticinin görevden alınmasının ardından geçen hafta yeni bir zirveye ulaştı. Kurucu ortak ve CEO Nazım Salur liderliğindeki Getir yönetimi 6 Mayıs'ta, küçülme stratejisini destekleyen Strateji Direktörü Derya Erdemli'yi görevden aldı. Mubadala, yüzde 30 ile Getir’in en büyük hissedarı. Salur ve diğer Türk yatırımcıların payı yüzde 25 civarında.

Bu çekişme, bir zamanlar çok konuşulan hızlı teslimat piyasasının amiral gemisi şirketinin gerçeğe geri döndüğünün bir işareti. Getir’in 10 dakikada teslimat vaadi, iş gücü ve işletme maliyetlerinin düşük olduğu Türkiye'de iyi işledi. Ancak 2 milyar dolarlık yatırıma rağmen bu vaadin yurtdışında başarıya ulaşması zordu. PitchBook verilerine göre, pandemi dönemindeki kapanmalar hafifledikçe ve maliyetler arttıkça, Getir'in değeri iki yıl önceki 11.8 milyar dolardan 2023 Eylül ayı itibarıyla 2.5 milyar dolara düştü. Mubadala dışında Getir'in diğer yatırımcıları arasında Sequoia Capital, Tiger Global ve eski Sequoia Capital ortağı Michael Moritz bulunuyor.

Mubadala ile Salur arasındaki anlaşmazlık ilk kez Aralık ayında, Getir üst yönetimini uluslararası operasyonları küçültmeye ve nakit yakmayı (cash burn) azaltmaya zorladığında ortaya çıktı. Mubadala, o dönemde Salur ve diğer yöneticileri dünyanın dört bir yanındaki operasyonlardan hızlı bir şekilde çıkmaya ve şirketin anavatanı ve en büyük pazarı olan Türkiye'ye yeniden odaklanmalarına zorladı. Şubat ayında Getir yurtdışında maliyetleri düşürmekte zorlanmaya devam ederken, Mubadala yöneticileri operasyonları yerinde gözlemlemek için Türkiye'yi ziyaret etti. Mubadala yöneticileri haftalarca ülkede kaldı ve Getir’in tüm operasyonlarını maliyet ve lojistik avantajlara sahip olduğu Türkiye’ye odaklanmasını istedi.

Yönetim Kurulu değişiklikleri

Mubadala bu ziyaretten sonra, Türkiye’ye odaklanma şartıyla sağlayacağı ek finansmanın yönetim kurulunda değişiklikler ve üst yönetimin yenilenmesi şartına bağlı olacağını belirtti. Diğer yatırımcılarla birlikte 200 milyon dolara kadar fon sağlamayı taahhüt eden Mubadala finansman imkanını belli kriterlere bağladı. Dilimlere ayrılan finansmanın 90 milyon doları ödendi. Kalanının serbest kalması şartların yerine getirilmesine bağlıydı. Taraflar Nisan ayı sonunda bu şartları kabul etti. Ancak Salur henüz yeni bir yönetim kurulu belirlemek için yeni bir genel kurul çağrısı yapmadı. Mubadala’nın desteklediği Derya Erdemli’nin görevden alınması, Getir’in finansörleriyle destekçileriyle olan gerginliği daha da artıracak gibi görünüyor.