Global isimler WAM 2024 2. Uluslararası Hibrit Konferansı ve Sergisi'nde bir araya geldi

Bu sene ikincisi gerçekleşen WAM 2024 Uluslararası Hibrit Konferansı ve Sergisi, araştırma projelerinde ve endüstriyel uygulamalaralanında çalışan bilim insanlarını, mühendisleri ve öğrencileri İstanbul’da bir araya getirdi. İstanbul Gedik Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen konferans, uluslararası düzeyde önemli konuşmacıları ağırlayarak katılımcılara kapsamlı bir bilgi alışverişi fırsatı sundu.İki gün boyunca süren konferansta;Prof. Dr. Stewart Williams (Birleşik Krallık), Prof. Dr. Ju Li (Amerika), Assoc. Prof. Dr. Akbar Heidarzadeh (Azerbaycan), Alejandro Lázaro Martínez (İspanya), Dr. Ali İhsan Koruk (Belçika), Aydın Yağmur (Almanya), Assoc. Prof. Dr. Binnur Sagbas (Türkiye) vefarklı ülkelerden ünlü konuşmacılar yer aldı. Dünyanın dört bir yanından gelen uzmanlar, gelişen teknolojiler ve endüstriyel uygulamalarda yaşanan yenilikleri tartıştı, bu alandaki son trendler ve gelecekteki beklentiler üzerine değerli sunumlar yaptı. Konferans oturumlarında;üretimde tasarruf sağlayan, verimliliği ve kaliteyi artıran, çevreye duyarlı üstün kaynak teknolojilerine değinildi.Konferans sergisinde ise lazer kaynak, ultrasonik kaynak ve elektronik ışın kaynağı gibi ileri tekniklerle geliştirilen ekipmanlar sergilendi. Katılımcılar, kaynak teknolojilerindeki son gelişmeleri yakından inceleme fırsatı buldu.

Türk Kaynak Teknolojisi Akademisi, EWF, İİW, AM ANB TURKEY, Osmania University, IIT Hyderabad, T-HUB, ve Osaka University tarafından desteklenen etkinlik, yoğun ilgi gördü.

“WAM Uluslararası Hibrit Konferansı ve Sergisi’ni gelenekselleştirmek istiyoruz”

WAM 2024 Uluslararası Hibrit Konferansı ve Sergisi’nin açılış konuşmasını gerçekleştiren Gedik Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik “Bugün burada WAM 2024 Uluslararası Hibrit Konferansı ve Sergisi’nin ikincisini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu etkinliği geleneksel hale getirmek ve her yıl bilim insanlarını, mühendisleri, öğrencileri ve sektör temsilcilerini bir araya getirmek istiyoruz. Bizler kaynak ve döküm teknolojileri alanlarında uzun yıllardır çalışmalar yürütüyoruz vebu değerli konferansta sizlerle birlikte olmaktan son derece mutluyuz. Hepimiz kaynak teknolojilerindeki hiç bilmediğimiz yeni metotları öğrenme fırsatına sahip olacağız. Bu etkinlik, sadece teknolojik yenilikleri paylaşmakla kalmayacak, aynı zamanda sektöre yön verecek önemli bir platform olacak. Son olarak, bu etkinliği mümkün kılan tüm destekçilerimize teşekkür ederim. Hep birlikte, kaynak ve metal katkı imalatı teknolojilerinin geleceğini şekillendirmeye devam edeceğiz” dedi.