Greyder, The ONE Awards'ta Yılın İtibarlısı ödülünü aldı

Greyder, Marketing Türkiye'nin Akademetre Research and Strategic Planning ile onuncu kez gerçekleştirdiği The ONE Awards ödül gecesinde, Ayakkabı & Çanta & Deri Giyim kategorisinde "Yılın İtibarlısı" olarak öne çıktı.

Marka, teşekkürlerini şu sözlerle dile getirdi:

“Bu ödül, bizim için emeklerimizin ve çabalarımızın tüketicide karşılığını bulmasının bir ifadesidir. Kalite ve şıklığı bir araya getiren koleksiyonlarımızla bu ödülü kazanmak bizi son derece mutlu ve memnun etti. Tüketicilerimize yanımızda oldukları için teşekkür ederiz.”

Koleksiyonu incelemek için www.greyder.com.tr adresinin ziyaret edilebileceği bilgisi paylaşıldı.