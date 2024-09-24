GSD Varlık Yönetim'den Fibabank'tan tahsili gecikmiş portföy alımı
GSD Varlık Yönetim AŞ, Fibabank'ın satışa çıkardığı 222,9 milyon TL anaparaya sahip tahsili gecikmiş alacak portföyünü en yüksek teklifi vererek satın aldığını duyurdu. İhaleye toplam 16 varlık yönetim şirketi katılmıştı.
GSD Varlık Yönetim AŞ, Fibabank'ın satışa çıkardığı tahsili gecikmiş alacak portföylerini aldığını duyurdu.
Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, ihalele 16 şirketin katıldığı belirtildi.
Açıklamada, "11 Eylül 2024 tarihli Özel Durum Açıklamamızda faaliyet izni verildiği bilgisi paylaşılan Şirketimizin sermayesinin tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı GSD Varlık Yönetim A.Ş., Fibabanka A.Ş.'nin 23/09/2024 tarihinde satışa çıkarılan toplam 222,9 milyon TL anaparaya sahip ticari/kobi nitelikli portföyün ihalesini en yüksek teklifi vererek kazanmıştır. Bu ihaleye toplam 16 varlık yönetim şirketi katılmıştır" denildi.
İhale sonuçlarının kesinleşmesinin ihaleyi açan finansal kuruluş Yönetim Kurulu'nun onayına bağlı olduğu belirtilen açıklamada, onay sonrası sözleşmenin imza süreci ve satışa konu alacakların devir işlemlerinin başlatacağı ifade edildi.