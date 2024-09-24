Fenomen Kübra Aykut intihar etti! Veda mektubu ortaya çıktı

Olay, İstanbul Sultanbeyli ilçesi, Hasanpaşa Mahallesi Gişe Sokak üzerinde bulunan lüks bir sitede yaşandı. "Kendime layık damat bulamıyorum" diyerek kendi kendine düğün yapan Tiktok fenomeni Kübra Aykut, yaşadığı dairenin 5’inci katından atlayarak intihar etti. Site güvenliği tarafından durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, olay yeri inceleme ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından, Kübra Zor’un hayatını kaybettiği belirlendi. Vefat eden Kübra Zor’un naaşı özel bir hastanenin morguna kaldırıldı.

İntihar notu bıraktı

İntihar etmeden önce ise geriye bir mektup bıraktığı öğrenildi. Aykut’un “Çevremi mutlu ettim, kendimi mutlu edemedim. Ben bu dünyadan gidiyorum" notu bıraktığı öne sürüldü.

Son videosunda ne dedi?

Kübra Aykut'un ölümünde 6 saat önce yaptığı paylaşımda ise, “Enerjimi topladım ama kilomu toplayamıyorum. Bugün 44 kiloya düştüğümü gördüm. Her gün bir kilo geriye gidiyorum, bunu nasıl başarıyorum bilmiyorum. Yemek yiyemiyorum, internetten karışım buldum onları içiyorum artık. Haftaya 40 kiloya düşeceğim, bana yardım etmeniz lazım” ifadelerini kullandı.

'Sevgilisi Dilan ve Engin polat'ın avukatı' iddiası

Öte yandan Kübra Aykut'un sevgilisinin Dilan ve Engin Polat çiftinin avukatı Enes Çetinkaya olduğu ileri sürüldü.

Durumu öğrenen Dilan Polat hastaneye geldi

Yaşanılan olayın ardından sosyal medya fenomeni Kübra Zor özel bir hastanenin morguna kaldırıldı. Durumu öğrenen Dilan Polat naaşın bulunduğu hastaneye geldi. Bir süre hastanede bekleyen Polat, konuyla ilgili polis ekiplerinden ve hastaneden bilgi aldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.