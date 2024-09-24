İş GYO, Marmara Park AVM’nin arsasını satıyor

İş Bankası iştiraklerinden İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, İstanbul Esenyurt’taki 62.344 metrekarelik arsasını 2 milyar 712 milyon TL + KDV bedelle satma hazırlığı yapıyor

İş GYO’nun Esenyurt’taki arsasının üzerinde Marmarapark AVM bulunuyor. Ancak AVM’nin mülkiyeti İş GYO ile üst kullanım hakkı yaparak binayı inşa eden Marmarapark Gayrimenkul İnşaat ve Geliştirme AŞ’ye ait. Dolayısıyla, satışa konu olan gayrimenkulün niteliği arsa. 2.7 milyar TL’nin üzerindeki fiyatın içinde, söz konusu arsa üzerinde faaliyet gösteren AVM yer almıyor

Arsaya sayın alma teklifi verildi

İş GYO’dan KAP’a gönderilen açıklamaya göre, ismi açıklanmayan bir kişi veya kurumdan söz konusu arsaya bir satın alma teklifi verildi. Ancak, İstanbul 1 Gayrimenkul Yönetimi AŞ adlı bir başka şirketin bu arsaya ilişkin tapuya kayıtlı ön alım hakkı bulunduğu için, teklif kanunen bu şirkete iletilecek.

Satış bedeli 2 milyar 712 milyon TL

İstanbul 1 Gayrimenkul, 2 milyar 712 milyon TL bedelle satın almaya karar verirse, arsanın yeni sahibi olacak. Aksi halde arsanın, adı açıklanmayan kişi veya kuruma satılmasına karar verilecek. İstanbul 1 Gayrimenkul’ün ortakları Cura İstanbul S.a.r.l. ve Marmarapark S.a.r.l. adlı iki yabancı şirket. (S.a.r.l. Fransızca konuşulan ülkelerde limited şirket ibaresinin kısaltması olarak kullanılıyor)

62.344 metrekarelik arsa ile birlikte halen boş bulunan yaklaşık 750 metrekarelik iki bitişik parsel de 15 milyon 365 bin TL + KDV bedelle bu kapsamda el değiştirecek.

İş GYO’nun 28 Haziran’da KAP’a yolladığı değerleme raporuna göre yıllık kira değeri 133.2 milyon TL olan arsanın piyasa değeri 2 milyar 421 milyon TL seviyesinde.

Yaklaşık 200 bin metrekarelik kapalı alana sahip olan Marmarapark AVM ise 73.500 metrekarenin üzerinde kiralanabilir alana sahip. 192 mağaza ve 22 kiosk alanına sahip olan AVM’nin doluluk oranı yüzde 100.