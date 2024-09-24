Pasifik Eurasia’dan Çin hamlesi: Anlaşma imzalandı

Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, şirketin Çin-Türkiye taşıma koridorları üzerindeki faaliyetleriyle ilgili yaptığı çalışmalar, şirket kuruluşları ve potansiyel anlaşma görüşmelerini daha önce duyurdukları belirtildi.

Şirket yöneticilerinin Çin'de gerçekleştirmekte olduğu temaslar sırasında iki konuda önemli ilerlemeler kaydedildiği aktarılan açıklamada, "Şangay İşbirliği Örgütü'nün lojistikten sorumlu üst düzey yöneticileri (Trade and Economic Multifunctional Platform for SCO Countries) ile yapılan görüşmelerde Orta Koridor'da birlikte demir yolu taşımacılığı ve lojistik merkezler kurulması konularında işbirliği yapılması hususunda anlayış birliği içerisinde olunduğu teyit edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Küresel ticaretin derinleştirilmesi ve Çin-Türkiye arasındaki artan lojistik ve taşımacılık talebi göz önüne alınarak Çin'in devlet kuruluşu olan Chongqing Logistics Group Co Ltd ve Eurasia Link Global Limited ile şirketin bağlı ortaklığı Pasifik Global Logistics Group arasında Stratejik İşbirliği Çerçeve Anlaşması imzalandığı kaydedilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Çin'in batısında yer alan Chongqing önemli bir ulaşım merkezi olup Çin'i uluslararası ulaşım koridorlarına bağlamakta ve özellikle Çin-Türkiye ekspres trenlerinin işletilmesinde birtakım avantajlar barındırmaktadır. Söz konusu işbirliği anlaşması ile Orta Koridor'un, yani Trans-Hazar uluslararası taşımacılık koridorunun işlevinin güçlendirilmesi, bu amaçla Çin-Kazakistan-Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye demir yolu ağının tercih edilmesi, ayrıca taşımaların Batı Avrupa ve Kuzey Afrika'ya uzanması için yeni işbirlikleri hedeflenmektedir. Taraflar pazar genişlemesini ve ticari işbirliğini derinleştirmek için birlikte çalışma, Chongqing'den Orta Koridor güzergahındaki ülkelere demir yolu taşımacılığının lojistik avantajlarını ortaklaşa tanıtma çabası içinde olma, kargo konsolidasyonu ve dağıtım kapasitesini artırma konularında taahhütte bulunmuşlardır. Kısa süre içinde Çin'in diğer eyaletlerinde de benzer faaliyetlerin ve operasyonlarımızın geliştirilmesi öngörülmektedir."