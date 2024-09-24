Kübra Aykut neden öldü? Kendi kendiyle evlenmişti! Kübra Aykut öldü mü, veda mektubunda ne yazıyor?

Kübra Aykut neden öldü? Geçtiğimiz sene kendi kendisiyle evlenerek tüm haber kanallarında gündeme gelen Kübra Aykut, instagram ve TikTok platformlarında oldukça tanınan bir fenomendi. Kübra Aykut instagram hesabında 179 bin, tiktok platformunda ise 1 milyon takipçisi bulunmaktaydı. Ancak Kübra Aykut veda mektubu bırakarak intihar etti. Peki Kübra Aykut öldü mü, neden öldü? İşte Kübra Aykut ölümü hakkında merak ettiğiniz her şey...

KÜBRA AYKUT NEDEN ÖLDÜ?

Kübra Aykut, 5. kattan atlayarak intihar etmiştir. Aykut, ölümünden önce veda mektubu bırakmıştır. Polis incelemesini sürdürüyor. Aykut instagram hesabında story atarak normal yaşantısına devam ettiğini göstermişti. Ancak saatler sonra Sultanbeyli'ndeki evinin binasından intihar ettiği öğrenildi.

KÜBRA AYKUT KİMDİR?

Kübra Aykut, sosyal medyada "Kubrasal" ismiyle tanınan bir TikTok fenomenidir. 26 yaşındaki Aykut, İstanbul doğumlu olup, neşeli ve enerjik kişiliğiyle bilinir. Daha önce "kendime layık damat bulamıyorum" diyerek kendi kendine düğün yapmasıyla gündeme gelmişti. Instagram ve Twitter'da fenomendir.

KÜBRA AYKUT VEDA MEKTUBU

İntihar etmeden önce ise geriye bir mektup bıraktığı öğrenildi. Aykut’un “Çevremi mutlu ettim, kendimi mutlu edemedim. Ben bu dünyadan gidiyorum" notu bıraktığı öne sürüldü.

Kübra Aykut'un ölümünde 6 saat önce yaptığı paylaşımda ise, “Enerjimi topladım ama kilomu toplayamıyorum. Bugün 44 kiloya düştüğümü gördüm. Her gün bir kilo geriye gidiyorum, bunu nasıl başarıyorum bilmiyorum. Yemek yiyemiyorum, internetten karışım buldum onları içiyorum artık. Haftaya 40 kiloya düşeceğim, bana yardım etmeniz lazım” ifadelerini kullandı.