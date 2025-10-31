Gülermak Renewables’tan İskoçya’da 3,5 milyon Sterlin’lik enerji yatırımı

Adını yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği büyük çaplı altyapı ve üstyapı projeleriyle duyuran Gülermak’ın yüzde 100 bağlı ortaklığı Gülermak Renewables, RES UK & Ireland Limited’e ait Corshellach Energy Storage Ltd. şirketinin yüzde 100’ünü 3 milyon 494 bin İngiliz Sterlini (196 milyon 720 bin 236 TL) karşılığında satın aldı. Corshellach Energy Storage Ltd. şirketinin İskoçya’nın Moray bölgesinde yer alan Corshellach Enerji Depolama Projesi kapsamında 49,9 MW gücünde elektrik depolama tesisi kurmak için planlama izni bulunuyor.

Sürdürülebilir ve dayanıklı enerji sistemine geçişi hızlandıracak

Corshellach Enerji Depolama Projesi faaliyete geçtiğinde, ihtiyaçtan fazla üretilen yenilenebilir enerjiyi depolayıp talebin yüksek olduğu dönemlerde şebekeye geri vererek İngiltere’nin elektrik sistemine katkı sağlayacak. Şebeke istikrarını destekleyen tamamlayıcı hizmetler de sunacak olan şirket, daha sürdürülebilir, dayanıklı bir enerji sistemine geçişi hızlandıracak.

“Avrupa’daki portföyümüz genişliyor”

Gülermak Renewables CEO’su Türkekul Doğan, bu satın almanın Gülermak Renewables’ın İngiltere’deki varlığını güçlendirirken temiz enerji altyapısına yönelik yatırımlarını genişletme stratejisinde önemli bir rol oynadığını belirterek “Aynı zamanda Avrupa genelinde yenilenebilir enerji ve depolama portföyümüzü genişletme yolunda heyecan verici bir dönüm noktası” dedi. Sn. Doğan, Gülermak Renewables’ın, güvenilir ve sürdürülebilir altyapı çözümleriyle temiz enerji hedeflerini destekleme yolculuğuna kararlılıkla devam edeceğini de sözlerine ekledi.