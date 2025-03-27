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Güleser Tekstil, TOSAB’da yatırıma başladı

Güleser Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Ocak, Bursa Tekstil Boyahaneleri Organize Sanayi Bölgesi’nde (TOSAB) modern üretim teknikleri ve yeni teknolojilerle üretim yapacakları bir yatırıma başladıklarını duyurdu. Güleser ayrıca TEKNOSAB’da da 45 dönüm üzerinde bir yatırım planlıyor.

Esra Özarfat
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Güleser Tekstil, TOSAB’da yatırıma başladı
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ESRA ÖZARFAT
BURSA - Bursa Tekstil Boyahaneleri Organize Sanayi Bölgesi’nde (TOSAB) 60 dönümlük alanda tekstil üretimi yatırımına başladıklarını belirten Güleser Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Ocak, tekstil sektöründeki yatırımlarını sürdürerek, teknolojik yeniliklere odaklanacaklarını ve üretim kapasitelerini artıracaklarını açıkladı. Türkiye’nin tekstil birikimini farklı bir boyuta taşıması gerektiğine işaret eden Ufuk Ocak, TOSAB’da teknoloji odaklı bir yatırım planladıklarını vurguladı. Ufuk Ocak, “TOSAB’da daha modern üretim teknikleri ve yeni teknolojilerle üretim yapacağız. Amacımız, mevcut üretim kapasitemizi artırarak, daha kaliteli ve verimli bir üretim yapabilmek. Ayrıca fabrikalarımızda kurduğumuz laboratuvarlar sayesinde, kalite kontrolünü kendi bünyemizde yapabiliyoruz. Müşterilerimize yüksek kaliteli ürünler sunmak için sürekli olarak yeni teknolojilere yatırım yapıyoruz” dedi.

TEKNOSAB’da da 45 dönüm üzerinde bir yatırım planladıklarını duyuran Ocak, ayrıca Gemlik’te de bir antrepo yatırımının gündemde olduğunu anlattı.

Halihazırda döşemelik ev tekstili üretimi yaptıklarını belirten Ocak, bu alanda dünyanın önemli markalarına kumaş verdiklerini, kapasitelerini artırmaya dönük teknoloji yatırımlarının süreklilik arz ettiğini aktardı.

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