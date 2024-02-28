HDI Sigorta, Hızlı Destek İstasyonu sayısını 7’ye çıkardı

HDI Sigorta, "Dün, bugün, yarın birlikte varız." mottosu ile düzenlediği toplantıların 12'ncisini, Güney Anadolu ve Doğu Bölge Müdürlüğü'ne bağlı faaliyet gösteren 300'ü aşkın acentenin katılımıyla, Adana'daki Güney Anadolu ve Doğu Bölge Müdürlüğü'nde düzenledi.

2023 yılı değerlendirmesi yapılarak, yeni dönem stratejisi ve yol haritasının sunulduğu etkinlikte, HDI Sigorta Güney Anadolu ve Doğu Bölge Müdürlüğü binası içerisinde hizmet vermeye başlayan Hızlı Destek İstasyonu'nun açılışı da yapıldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan HDI Sigorta Genel Müdürü Firuzan İşcan, Hızlı Destek İstasyonları ile müşterilerine kaza anında ve sonrasında yürütülen tüm süreçlerde onarım garantisi vererek kusursuz bir hizmet sunduklarını belirtti.

İsçan, "Hasar sonrası gerekli ihbarın yapılması ve hasar tespiti, hasar sonucu oluşan maddi yükün karşılanması ve araçlar üzerinde oluşan hasarların onarılması gibi birçok aşama, sürücüler için oldukça sıkıntılı ve hasar anında eksiksiz yapılması gereken durumlar. Bu nedenle sigortacılıkta bu süreci kusursuz yönetmek ve müşterileri memnun etmek önem taşıyor. HDI Sigorta olarak istasyonlarımız sayesinde bu süreçlerde müşterilerimize kolaylıklar sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

57 şehirde müşterilere kesintisiz hizmet sunacak

HDI Sigorta, Hızlı Destek İstasyonları aracılığı ile kaza anında ve sonrasında yürütülen tüm süreçlerde sigortalılarına kesintisiz destek sağlıyor. İstanbul Anadolu ve Avrupa yakalarında yer alan istasyonlarına ek olarak 2022 yılı içerisinde Antalya, Bursa, İzmir ve Ankara istasyonlarını faaliyete geçiren HDI Sigorta, son açılışla istasyon sayısını 7'ye çıkardı.

HDI Sigorta Hasar ve Müşteri İlişkilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Necmettin Gündoğdu, bu 7 istasyonla 57 şehirde, 181 Hızlı Destek Servisinin eş zamanlı olarak müşterilere kesintisiz hizmet sunacağını vurguladı. İstasyon sayılarını artıracaklarını kaydeden Gündoğdu, "Güney Anadolu ve Doğu Bölge Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet verecek istasyonumuzda, HDI Sigorta olarak uzun yıllardır istasyon ve servislere özel olarak sunduğumuz ürünümüz HDS Kasko'yu da müşterilerimize sunacağız." değerlendirmesinde bulundu.

HDS Kasko kapsamında HDI Sigorta müşterileri, araçlarının onarımını Hızlı Destek Servisleri'nde yaptırmak koşuluyla, vale hizmeti, orijinal yedek parça, 2 yıl garanti, hasar süresince sınırsız ikame araç, ücretsiz check-up ve ilk hasarda hasarsızlık indiriminin korunması gibi pek çok avantaja sahip olabiliyor.