‘Hexagon Bursa Çözüm Merkezi’ hizmete açıldı

ALİ ŞAHİN/BURSA

Sensör, yazılım ve otonom teknolojilerini bir araya getiren dijital gerçeklik çözümlerinde dünyanın önde gelen markalarından olan Hexagon, 2007 yılından bu yana faaliyet gösterdiği Türkiye’de yatrıkmlarına bir yenisini daha ekledi. Hexagon Türkiye ISO 17025 kapsamlı akredite olan Hexagon Bursa Çözüm Merkezi’nin açılışını yaparak bu tesisini de devreye aldı. Merkez ile Hexagon Türkiye’nin satışını gerçekleştirdiği cihazların ve yazılımların eğitimleri, tanıtımları, taşınabilir sistemlerin kurulum sonrası bakım, tamir ve kalibrasyon hizmetleri Bursa’da sunulmaya devam edecek.

Şirketin, Ankara ve Bursa’daki çözüm merkezleri ile faaliyetlerine devam ettiğini belirten Hexagon Türkiye ve Batı Balkanlar Genel Müdürü Koray Alpaslan açılışta yaptığı konuşmada “Hexagon Bursa Çözüm Merkezimiz ile hizmetlerimizi daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Bursa, otomotiv sektörü üreticileri ve yetkili tedarikçileri bakımından Türkiye’nin en önemli merkezlerinden biri. Bu alanda sunduğumuz çözümleri hızlı şekilde üretici firmalar ile buluşturmak, ayrıca diğer sektör üreticilerinin de Bursa ve çevresinde yoğunlaşmış olması, bu bölgeyi stratejik bir konum haline getiriyor” dedi.

Sensör, yazılım ve otonom teknolojilerinin üretimdeki ağırlığının her geçen gün artması sonucunda, global endüstriyel metroloji sektörünün geçen yıl 14 milyar euroluk bir hacme taşındığını belirten Alpaslan, Hexagon Grubu’nun 1.96 milyar euroluk net satış rakamıyla sektördeki ağırlığını koruduğunu ifade etti.

“Grup hedefimiz yüzde 8 ila 12 arasında bir büyüme”

2024 verilerine dayanarak, yinelenen gelirler ve nakit dönüşüm tarafında çok başarılı bir yılı tamamladıklarını belirten Alpaslan, Hexagon Global olarak 2023 ile benzer 5.4 miyar Euro net satış rakamları elde ettiklerini söylerken “Bu rakam sadece Hexagon Manufacturing Intelligence için değil, globaldeki tüm grup firmalarına ait. Coğrafi olarak baktığımızda ise, Çin ve Hindistan iş hacminde en yüksek artışı gerçekleştirdiler” dedi.

Bu yıl grup hedeflerinin yüzde 8 ila 12 arasında bir büyüme olduğunu açıklayan Alpaslan, “2025 yılında ülkemizde gerçekleşecek otomotiv, uzay ve havacılık sanayii yatırımlarının Hexagon için önemi büyük. Sadece dev firmalara değil, onların tedarikçisi orta ve küçük ölçekli işletmelere de çözüm sağlayan global ve lokal lider firma olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz” ifadelerini kullandı.