Vakıfbank, 1 milyar dolarlık sendikasyon kredisi aldı

VakıfBank, 21 ülkeden 50 bankanın katılımıyla 472 milyon dolar ve 487,2 milyon Euro olmak üzere iki dilimden oluşan toplam 1 milyar dolar karşılığı sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi temin etti.

Vakıfbank'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu sendikasyon kredisini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 110 oranıyla yenilendi.

367 gün vadeli kredinin toplam maliyeti dolar kısmı için SOFR +yüzde 1,60 ve Euro kısmı için Euribor +yüzde 1,35 olarak gerçekleşti.

Söz konusu işlemde Abu Dhabi Commercial Bank PJSC ve Emirates NBD Capital Limited ortak koordinatör bankalar ve Standard Chartered Bank sürdürülebilirlik koordinatör banka olarak görev alırken Emirates NBD Bank (P.J.S.C.) ise ajan banka olarak görev aldı.

"Yenileme oranı %110 olarak gerçekleşti”

Uluslararası bankalarla kurduğu güçlü muhabir ilişkileri sayesinde yılın ilk sendikasyon işlemini başarıyla gerçekleştirdiklerini belirten VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, işleme ilişkin yaptığı değerlendirmede: “Dünya genelinde devam eden finansal belirsizliklere rağmen, sendikasyon işlemimize gelen yüksek talep, uluslararası piyasalarda Türkiye’ye ve Bankamıza duyulan güvenin sürdüğünü açıkça ortaya koyuyor. Sürdürülebilir Finansman Çerçevemiz kapsamında kullandırılacak olan sendikasyon kredimizi toplam 1 milyar dolar karşılığı tutarla, %110 oranında yeniledik. Bu işlemin bizim için en önemli noktalarından birisi de geçen yılın aynı döneminde 14 olan en yüksek seviyede katılan banka sayısının bu işlemde ilk defa 18’ e çıkmış olmasıdır. Bu başarılı işlem, geniş muhabir ağımızın yanı sıra muhabir bankalarla kurduğumuz kalıcı ve güvene dayalı ilişkilerin somut bir göstergesidir” dedi.

Üstünsalih, işleme ilişkin değerlendirmelerini şöyle sürdürdü: “Bu işlemimize, geçen yılın aynı döneminde gerçekleşen sendikasyon kredimizde yer almayan 9 yeni bankanın katılım göstermesi ve 7 bankanın da katılım tutarlarını artırması bizim için oldukça değerli. Bu vesileyle, güçlü destekleriyle işlemimize katkı sağlayan tüm muhabir banka temsilcilerine bir kez daha teşekkür ediyorum.”