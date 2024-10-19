Hexagon, Kalite'24 Fuarı'nda yenilikçi çözümlerini tanıttı

Sühem BEYAZ - KOCAELİ

Hexagon’un 50 ülkede yaklaşık 24 bin 500 çalışana ve yaklaşık 5,4 milyar Euro net satışa sahip olduklarını vurgulayan Hexagon Türkiye Genel Müdürü Koray Alpaslan, “Şirket yazılım ve otonom teknolojileri bir araya getiren dijital gerçeklik çözümlerinde dünya lideridir. Aynı zamanda firma, endüstriyel, imalat, altyapı, kamu sektörü ve mobilite uygulamalarında verimliliği, üretkenliği, kaliteyi ve güvenliği artırmak için verileri işleyerek birer işe dönüştürmektedir” dedi. Ortaya koyduğu teknolojilerle, üretim ve insanlarla ilgili ekosistemleri giderek daha bağlantılı ve otonom hale gelecek şekilde şekillendiren Hexagon, ölçeklenebilir, sürdürülebilir bir gelecek sağlıyor. Alpaslan, Hexagon Manufacturing Intelligence bölümü sayesinde, üretimi daha akıllı hale getirmek için tasarım ve mühendislik ile üretim ve metrolojiden gelen verileri kullanan çözümler sunduğunu belirtti.

Atlasscan Max’ı Türkiye pazarına ilk kez tanıttı

Kaliteyi ölçmek ve geliştirmek için geliştirdiği üstün teknolojilerle üretim ekosistemini şekillendirirken ölçeklenebilir ve sürdürülebilir bir geleceğe odaklanan dünya devi Hexagon, düzenlenen tasarımdan kalite kontrol süreçlerine kadar sunduğu donanım ve yazılımları kapsayan uçtan uca çözüm portföyüyle 9-12 Ekim tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde Kalite'24 Fuarı'nda yerini aldı. Koray Alpaslan, “Yüksek üretkenliğe sahip yakınlaştırma özellikli SmartScan VR800 yapısal ışık tarayıcısını, dünyanın ilk izleyicisiz ve işaretleyicisiz taşınabilir 3D lazer tarayıcısı MarvelScan’ı ve metroloji sınıfı el tipi tarayıcı pazarına bir ilk olarak sunulan Atlasscan Max’in Türkiye'deki tanıtımını da ilk defa fuarda gerçekleştirdik” dedi.

3D lazer tarayıcıları ve tersine mühendislik yazılımını fuarda uygulamalı sundu

Geliştirdikleri ürün ve çözümlerde yüksek mühendislik ve teknolojiyi bir araya getirdiklerini kaydeden Alpaslan, fuara ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Fuarda otomobillerden uçaklara kadar güvenli, yüksek performanslı bileşenler ve ürünler tasarlamak için gerekli olan bilgisayar destekli mühendislik (CAE) çözümlerimizi ziyaretçilerimize sunduk. Üretim maliyetleri oluşmadan önce döküm, sac, kaynak, kompozit yerleştirme ve eklemeli gibi üretim süreçlerinin tasarlanması ve iyileştirilmesini sağlayan sanal üretim ve süreç simülasyon yazılımımıza ilişkin bilgileri aktardık. CAD modeli hazırlama ve bilgisayar destekli üretim (CAM) yazılımımızın detayları ile küçük makine atölyelerinde ve büyük ölçekli üretim departmanlarında operasyonel mükemmelliğe ulaşmanın ve israfı azaltmanın yöntemlerini paylaştık. Dönüşüm sağlayan PRESTO anahtar teslim otomasyonlu kontrol sistemleri ve istatistiksel süreç kontrol çözümlerinin de Türkiye’deki lansmanını yaparak kalite kontrol ve tersine mühendislik hizmetlerimizi kapsamlı olarak ziyaretçilerimizle paylaştık. Yeni cihazlarımıza ve çözümlerimize ek olarak taşınabilir 3D lazer tarayıcıların ve tersine mühendislik yazılımının uygulamalı gösterimini gerçekleştirdik.”

“Her açıdan beklentileri karşılayan bir fuar oldu”

Fuarın hem katılımcı hem de iş bağlantıları açısından beklentileri tümüyle karşıladığına değinen Alpaslan, “Fuarda kendi alanında tanınan bilinen şirketlerle yeni anlaşmalar gerçekleştirme fırsatı bulduk. Fuar öncesinde başlayan iş görüşmelerimizi standımızda sonuçlandırma imkanımız da oldu. Standımızı ziyaret eden müşterilerimize, bizimle birlikte standımızda yer alan değerli partnerlerimiz; Metropolsoft Bilgi Teknolojileri, Yenasoft Yazılım Donanım ve Danışmanlık, Bias Mühendislik, Mestek Kalite Kontrol ve Nexa DYG Technology şirketlerine teşekkür ederiz. Aynı zamanda, bu etkinlikteki başarımızın arkasında yatan asıl güç olan mükemmel ekibimize de en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tüm Hexagon paydaşları, olağanüstü özveri ve profesyonellikleriyle bu fuarı unutulmaz kıldı” diye belirtti.