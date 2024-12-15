Cevahir Holding KVK için MV Holding'le el sıkıştı

Teknoloji devlerinin Türkiye distribütörü KVK’nın yeni sahibi Cevahir Holding oldu. MV Holding, KVK’nın satışı için Cevahir Holding ile el sıkıştı.

Türkiye gazetesinin haberine göre satış rakamının ise önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Öte yandan KVK Turkcell’in de tek yetkili distribütörü oldu. Turkcell’in GENPA ile yollarını ayırdığı, bundan böyle KVK ile yoluna devam edeceği bildirildi.

Türkiye’nin köklü markalarından biri olan KVK, 1993 yılında Çukurova Holding ve MV Holding ortaklığında kuruldu. MV Holding 2015 yılında ise şirketin ana hissedarı konumuna geldi.

Birçok güçlü markayla işbirliği yaptı

Turkcell, Samsung, Apple, LG, Vestel, Casper, Sony, Asus, Lenovo, ZTE, General Mobile, Huawei gibi güçlü markalarla iş birliği yapan KVK; kurulduğu tarihten itibaren 30 milyonun üzerinde cep telefonu, milyonlarca adet SIM kart ve kontör kartı satışı gerçekleştirdi.

Ana işi cep telefonu distribütörlüğü olan KVK Türkiye’de 1500 noktanın üzerinde iş ortağı aracılığı ile ürünlerini tüketiciler ile buluşturuyor.