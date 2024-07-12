Hiltar Makina, deri atıklarından gübre üretecek

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Hiltar Makina, tarım sektörüne anahtar teslim gübre tesisleri kurma konusunda edindiği tecrübeyi yeni bir alana taşıyor. Şirket, Eskişehir'de deri atıklarından amino asit içeren organik gübre ve hayvan yemi katkı maddesi üretecek yeni tesisini eylül ayında devreye almaya hazırlanıyor.

Geri dönüşüm odaklı tesislerinin işleyişi hakkında açıklamalarda bulunan Hiltar Makina Genel Müdürü Hilmi Gülhan, "Tesisimizde tabakhanelerden gelen işlenmiş deri atıklarını hammadde olarak kullanacağız. Kimyasal ve enzimatik Hidroliz yöntemi ile deri atıklarındaki proteinleri parçalayarak yüksek kalitede amino asitlere(L-formda) dönüştüreceğiz. Bu amino asitler, bitkilerin metabolik aktivitelerinin sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağlayarak dengeli ve sağlıklı büyümelerine destekler. Bitkideki vejetatif ve generatif gelişimin en iyi şekilde gerçekleşmesini sağlar. Uygulandığı topraktaki mikrobiyal canlılığı uyararak bitki için en ideal koşulların oluşmasını teşvik eder. Toprakta bağlı olan mineral maddelerin bitki kökleri tarafından alınımını kolaylaştırır. Aynı zamanda hayvan yemlerinde protein kaynağı olarak da kullanılabilecek olan aminoasitler, hayvanlarda süt miktarı, süt yağı, süt proteini, yemden yararlanma, üreme performansı ve sağlık yönünden elzemdir.Tesisimiz, deri atıklarının değerlendirilmesi ve amino asit geri dönüşümü yoluyla hem çevreye hem de ekonomiye katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

Hedef yurtdışı pazarlar

Yeni tesislerinin yıllık 4 bin ton üretim kapasitesine sahip olacağını ve bu üretimin yüzde 60'ının ihraç edileceğini vurgulayan Gülhan, hedef pazarlar arasında Balkan ülkeleri, Arap Ülkeleri , Asya ülkeleri ve Afrika yer aldığını söyledi. Gülhan, kapasitenin artmasıyla yurt içi pazarlara da satış yapılmasını planladıkları bilgisini paylaştı.

Gübre sektöründe yatırımlar durdu

Gübre sektörüyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Hilmi Gülhan, sektörün 2024 başından itibaren durağan pozisyona geçtiğini ve yatırımların ertelendiğini belirtti. Bu durumun organik gübre ve organik gübre tesisleri kuran firmaları olumsuz etkilediğini dile getiren Gülhan, yatırımcıların ekonomik ve özellikle faizlerle ilgili belirsizlikler nedeniyle çekimser davrandığını kaydetti. Kurumsal firmaların yatırım yapmayı planladığı projeleri 7 aydır ertelediğine dikkat çeken Gülhan, biyogaz tesislerinin de bu durumdan etkilendiğine vurgu yaptı. Hilmi Gülhan, “Hayvan çiftlikleri ve organik atık üreten fabrikalar, biyogaz tesislerinden atıklarının işlenmesi için yüksek ücretler talep ediyor. Bu durum, biyogaz tesislerinin zararına yol açıyor. Devletle elektrik üretimi anlaşmaları olan tesisler, zararına da olsa elektrik üretmeye devam ediyor. Atık sahiplerinin mevzuata göre atıklarını ücretsiz olarak biyogaz tesislerine teslim etmeleri gerekiyor. Ancak denetimlerin yetersiz olması nedeniyle, atık sahipleri bu durumdan haksız kazanç elde etmeye çalışıyor. Bu durum, organik gübre ve biyogaz tesislerinin faaliyetlerini olumsuz etkiliyor” ifadelerini kullandı.