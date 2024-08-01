Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak: Hızlı büyüme ve yüksek karlılık 2025’te de devam edecek

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, önceki gün İstanbul'daki genel müdürlük binasında ekonomi ve sigorta basınıyla bir araya gelerek şirketin ilk yarı finansal sonuçlarını değerlendirdi ve önümüzdeki döneme dair öngörülerini paylaştı. Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'in tek çatı altında yönetildiğini hatırlatan Çakmak, Türkiye Sigorta'nın ilk 6 ayda net kârını önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 129 oranında artırarak 6 milyar 569 milyon TL'ye çıkardığını; Türkiye Hayat Emeklilik'in ise bu zaman zarfında net karını geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 3 kat büyüterek 4 milyar 653 milyon TL net kâr elde ettiğini açıkladı. Çakmak, bu karın hayat ve emeklilik şirketleri içerisinde en yüksek kârlılık olduğunu iletti.

"Teknik kârı önemsiyoruz"

Piyasa beklentisi üzerinde kârlılık elde ettiklerini ve kuvvetli bilanço yapısını sürdürdüklerini belirten Çakmak, sadece yatırım geliri elde etmediklerini ve teknik kârı önemsediğini vurguladı. Çakmak, toplamda geçen sene ilk yarı yılda 1,3 milyar TL olan teknik kârın bu yıl 2,3 milyar TL olduğunu aktardı.

Bunun yanı sıra, Türkiye Sigorta’da ilk 6 ayda 3 milyar TL fazla IBNR (ilave karşılık) ayırdıklarını söyleyen Çakmak, “3 milyarın kâra etkisi yüzde 50 oynar. Bu şirket, bilanço büyüklüğüne göre 5 milyar TL ayırması gerekirken, biz ihtiyatlı gittik ve 8 milyar ayırdık. Bu 3 milyarı ayırmasaydık, 1,5 milyar daha artı kâr açıklamış olacaktık. Yani 6,6 değil, 8 milyar gibi bir kar açıklayabilirdik. Ama amacımız, dengeli, disiplinli büyüme. Sürdürülebilir olması için kuvvetli bilançoya devam edeceğiz. Bu hafta SPK’dan onayı gelir diye düşünüyorum. Bedelsiz sermaye artışına gidiyoruz ve sermayeyi 5 milyara çıkaracağız. Seneye genel kurula yetişirse 10 milyar üzerine çıkartacağız. Kazandığımızı sermayeye yatıracağız, şirketi büyütmeye devam edeceğiz. Özkaynak karlılığımız yüzde 70 ve sermaye yeterlilik rasyomuz da yüzde 147. Bu, her türlü temettü dağıtmaya devam edeceğimizi gösteriyor. Bu sene 1 milyar TL temettü dağıttık, seneye de bu rakamı artırarak temettü dağıtmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Bu veriler doğrultusunda bakıldığında orta ölçekli bir banka kadar kârlılığa ulaştıklarını söyleyen Çakmak, hızlı büyüme ve yüksek kârlılığın hem yılın ikinci yarısında hem de 2025 yılında devam edeceğini söyledi.

“Sektörü biz büyüttük”

Üretim verilerini rakamlarla anlatan Genel Müdür Çakmak, elementer tarafta 50,4 milyar TL prim üretimi gerçekleştirdiklerini, değişimin sektörde yüzde 80 seviyelerindeyken Türkiye Sigorta’da yüzde 107 gerçekleştiğini kaydetti.

“Aslında sektörü büyüten bizdik” ifadesini kullanan Çakmak, prim üretiminde yılsonu hedefin 100 milyar TL olduğunu aktardı. Çakmak, ilk 6 ayda ödedikleri hasar tutarının ise 11,2 milyar TL’ye ulaştığı bilgisini paylaştı.

Elementer tarafta toplam portföyün yüzde 45 oranında kurumsal ve ticari segmentte, yüzde 35’in bireysel ve 25’in de tarımsal ürünlerden elde edildiği bilgisini veren Çakmak, kurumsal ve ticari ürünlerde sektörde açık ara lider olduklarını, her 4 poliçeden birisinin Türkiye Sigorta tarafından kesildiğini vurguladı. Bu segmentin alt kırılımlarıyla ilgili de bilgi veren Çakmak, yangın ve doğal afetlerde yüzde 165 büyüme ile 13,7 milyar TL, mühendislikte yüzde 559 büyümeyle 5 milyar TL, havacılıkta ise yüzde 793 büyüme ile 1,7 milyar TL prim üretimi sağladıklarını söyledi.

“Tarımdan vazgeçmeyeceğiz”

Bireysel ürün tarafına bakıldığında ise, sağlıkta 1 milyon sigortalıya ulaştıklarını ve yüzde 237 büyümeyle 3,7 milyar TL prim ürettiklerini bildiren Çakmak, tarıma özel önem verdiklerinin altını çizerek, yüzde 77 büyüme ve 9.9 milyar TL üretimle pazar payını yüzde 53 seviyesine çıkardıklarını söyledi. “Tarımdan vazgeçmeyeceğiz ve tarımla birlikte büyümeye devam edeceğiz” diyen Çakmak, bireysel ürünlerdeki amaçlarının ilk 4’te yer almak ve vatandaşa rahat ulaşabileceği ürünler sağlamak olduğunu kaydetti. Çakmak, “Bizim burada öncü rol oynamamız piyasayı da regüle ediyor” dedi.

Trafikte geçen yıl çok marjinal bir büyüme gerçekleştirdiklerini ve portföyün yüzde 25’ini bu branşın oluşturduğunu kaydeden Çakmak, bu sene trafik sigortasında çapraz ürün stratejisi uygulamaya başladıklarını, yani yanına ek ürünler koyduklarını ve bu sayede bilançonun rahatladığını söyledi.

“Krediler sınırlı olunca hayat üretimimiz az kaldı”

BES ve OKS’de ise yüzde 76 artışla 216,6 milyar TL fon büyüklüğüne ulaştıklarını paylaşan Taha Çakmak, şöyle devam etti: Buradaki pazar payımız yüzde 20. Ancak birkaç aksiyon alacağız ve fonların daha iyi performans göstermesi için odaklandık. Hayat tarafında 5,5 milyar TL üretimle geçen sene ile başa baş noktadayız. Çünkü bu tarafta kredi yoğun üretim yapıyorduk. Yani bankalar kredi verirse otomatik hayat yapıyorsunuz. Krediler sınırlı olduğu için hayat üretimimiz az kaldı. Biz de burada ihtiyarı satmaya başladık. Yani kredi bağımsız hayat sigortaları satıyoruz. Kredilerin de açılmasıyla birlikte bu tarafta da hızlı bir büyüme göstereceğiz.”