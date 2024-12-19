Hopi’nin harcamaya hazır limit lansmanına MMA Smarties’ten 3 ödül

MMA Global ve MMA Türkiye tarafından düzenlenen, pazarlama dünyasının en yaratıcı, yenilikçi ve başarılı projelerini ödüllendiren MMA Smarties Ödülleri, 16 Aralık'ta gerçekleşen törenle 10’uncu kez sahiplerini buldu.

Hopi, Türkiye'nin ilk ve tek 'müşteri teknolojileri' şirketi

Türkiye’nin ilk ve tek ‘müşteri teknolojileri’ şirketi Hopi; sevilen şarkıcı Teoman’ın reklam yüzü olduğu Harcamaya Hazır Limit (Ha Ha Limit) ürününün lansmanı ile Türkiye’nin de dahil olduğu MEA (Middle East Africa) bölgesinde “Omnichannel Marketing” kategorisinde altın ödülle taçlandırıldı. İletişim planının 360 derece örülmesi ile yaratıcı şekilde sunulması kriterlerine göre değerlendirilen ödülle önemli bir başarıya imza atan Hopi, MEA bölgesinde “Influencer/Celebrity Marketing” alanında ve Türkiye’de “Social Media Marketing” kategorisinde bronz ödülün de sahibi oldu.

Ödeme sistemleri ve pazarlama teknolojileriyle kendi sektöründe fark yaratan Hopi’nin, “icat çıkarma” vizyonunun en güzel örneklerinden olan “Harcamaya Hazır Limit”in (Ha Ha Limit) ürününün lansman filminde; farklı jenerasyonlara da hitap etmeyi başaran ve rahatlığıyla tanınan Teoman yer aldı. Büyük bir beğeni toplayan reklam filminde; iki gencin alışveriş sırasında yaşadığı ödeme stresi üzerinden, Hopi’nin Ha Ha Limii ürünü ile sağladığı avantajlar anlatıldı. Gençlerden birinin bir anda Teoman’a dönüşmesiyle devam eden reklam filminde, Teoman’ın “Şimdi aldık diye şimdi mi ödicez dostum” mesajı ile Ha Ha Limit’in alışverişte kafa rahatlığı sağlayan “Şimdi al Sonra Öde” ve “Taksitli Öde” seçeneklerine vurgu yapıldı.

Harcamaya Hazır Limit (Ha Ha Limit) ürününün lansmanı ile Hopi, bu yıl gerçekleştirilen Kristal Elma ödüllerinde de “En iyi Ünlü Kullanımı” kategorisinin kazananı olmuştu.