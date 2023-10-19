HORASIS, Gaziantep’te iş ve bilim dünyasını buluşturacak

GAZİANTEP

Ev sahibi ülke ve şehrin konuk ülkelerle politik diyaloglara girmesini sağlayacak toplantıda, 140’ı üst düzey olmak üzere 300 katılımcı yer alacak. Sürdürülebilir yükselen piyasaların yenilenmesini ve gelişimini amaçlayan, 2005 yılında kurulan İsviçre’nin Zürih kenti merkezli bağımsız, uluslararası düşünce kuruluşu HORARIS’in düzenleyeceği, 2 gün sürecek toplantı şirketleri ve toplumları ilgilendiren konulara odaklanan hükümet yetkililerini, bilim insanlarını ve aydınları, iş insanlarıyla bir araya getirecek.

Toplantı, Gaziantep’in ekonomik hayatına katkı sağlayacak

İngiltere’nin Liverpool ve Portekiz’in Cascais şehirlerinden sonra Gaziantep’in ev sahipliğinde yapılacak toplantıyla, en büyük doğal afetlerinden birini geçirmiş bölgeye daha fazla dikkat çekilmesi, ticari hayatın yeniden canlanarak temelinin sağlamlaştırılması sağlanacak.

Kurum tarafından inovasyon, teknolojik, lojistik, turizm ve kültür merkezi olması özellikleriyle global toplantıya ev sahibi seçilen Gaziantep, toplantı ile birlikte çok uluslu şirketlerin bölgesel ofisleri için de tercih nedeni olabilecek. Uluslararası şirketler için yeni bir merkez olarak gösterilecek Gazi şehir, altyapısını kullanılması amacıyla yabancı yatırımcıları teşvik edecek. Gaziantep'te merkez kurmak amacıyla yüksek teknoloji girişimcileri ve startuplar teşvik yaratırken, kent, bölgesinde güçlü bir ticaret merkezi olma hedefine ilerleyecek.

Ekonomi ve istihdam gibi konular konuşulacak

Her yıl HORASIS Çin Toplantısı, HORASIS Hindistan Toplantısı ve HORASIS Asya Toplantısı olmak üzere bölgesel toplantılar düzenleyen kuruluş, ayrıca senede bir sefer yapılan Global Toplantı ile şirketlerle farklı alanların uzmanlarını ve yetkililerini bir araya getiriyor. Toplantılarda yapılan tartışmalar arasında genellikle ekonomik büyüme, yenilik, göç ve eşitsizlik gibi konular yer alıyor.

Türkiye'den ve yurtdışından dünya liderleri, bakanlar, politikacılar ve üst düzey karar vericilerin yanı sıra CEO'lar ve çeşitli sektörlerden önde gelen isimler katılacak. Toplantıya her yıl düzenli olarak, Birleşik Krallık’tan Virgin Group, David De Rothschild, ABD’den Revolution Kurumu Başkan ve İcra Kurulu Şefi Steve Case, Mastercard Başkan Yardımcısı Michael Froman, Amazon’un Yönetim Kurulu Üyesi Indra Nooyi, Verizon Communications İcra Kurulu Başkanı Hans Vestberg, Hindistan’dan HCL Technologies Başkanı Roshni Nadar Malhotra, Güney Kore

Samsung Electronics Başkanı Young Sohn, Hong Kong’tan Esquel Başkanı Marjorie Yang gibi isimler yer alıyor.