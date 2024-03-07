HRD Antwerp, 3 yıl aradan sonra Türkiye’de yeniden faaliyette

YENER KARADENİZ / İSTANBUL

Türkiye’de 2014 ile 2020 yılları arasında iş yaptığı eski ortağı ile iş ortaklığını fesih ederek Türkiye pazarından çıkan elmas sertifikasyonunda Avrupa’nın önde gelen kuruluşu HRD Antwerp, Türkiye pazarına dönme kararı aldı. Her iki tarafın da Türkiye ve Belçika’da devam eden davalarından Türkiye’de HDR Antwerp adına çıkan lehte karar ile yeniden faaliyete başladıklarını söyleyen HRD Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Vekili Arzu Özer, Eylül 2023’te laboratuvarların kurulduğunu, kasım ayı itibari ile de sertifika vermeye başladıklarını söyledi. HRD Antwerp’in Türkiye’de yeniden faaliyete geçmesi ile ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Arzu Özer, 90 milyar dolarlık pazarda 5. büyük üretici olan Türkiye’de mücevher laboratuvarı açtıkları bilgisini vererek, “İlk 6 ay mücevher olarak devam edeceğiz. İkinci yarıda 5 karata kadar taş incelemesi yapmayı hedefliyoruz. Gerekli yatırımlar yapıldı. Şu an mücevherde aylık 5.500-6 bin sertifika verecek kapasitemiz var. İkinci yarıdan itibaren taşta da aynı kapasitemiz olacak. Ama şimdilik Belçika’ya gönderilmesi ile haftada 50-60 sertifika çıkarıyoruz” dedi. Arzu Özer, bu kapsamda 35 milyon TL de yatırım yaptıkları bilgisini paylaştı. HRD Antwerp hali hazırda 6 profesyonel gemolog istihdamı ile Türkiye’de faaliyet gösteriyor.

35 milyon TL yatırım yaptı

HRD Antwerp, 2014-2020 yılları arasında Mehmet Can Özdemir ortaklığı ile Türkiye’de faaliyet göstermiş ancak yine o dönem zarfında verilen sertifikalarda yaşandığı iddia edilen sorunlar başta olmak üzere yaşanan anlaşmazlıkla nedeni ile Türkiye’den çekilme kararı almıştı. İlerleyen süreçte ise her iki tarafta Belçika ve Türkiye’de karşı tarafa dava açmıştı. Hali hazırda devam eden o davalardan Türkiye ayağında devam eden kısmında HRD Antwerp’in sertifika vermesinde bir sakınca olmadığı kararı açıktı. HRD Antwerp’in 1400’lerin ortasından bu yana kaliteli elmas ticareti ve elmas işleme faaliyetleriyle tanındığının altını çizen HRD Antwerp Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Vekili Arzu Özer, 50 yılı aşkın geçmişiyle HRD Antwerp’in bilimsel araştırmaları elmas piyasalarının hizmetine sunan ilk elmas laboratuvarı olduğunu, sektörde ise aldığı pay ile ikinci sırada yer aldığını belirtti. HRD Antwerp hali hazırsa Belçika Maliye Bakanlığı’na ait bir vakıf şirketi olarak AB ağırlıklı olarak 7 ülkede faaliyet göstermeye devam ediyor. Özer buna rağmen Belçika’da dava sürecinin tarafsız bir şekilde devam ettiğini dile getirerek baskın diye servis edilen konunun ise normal soruşturma sürecinde savcının da eşlik ettiği bilgi ve belge almak üzere merkeze gidilmesinden ibaret olduğunu kaydetti. HRD’nin de aynı süreci takip ettiğini dile getiren Özer, ancak kendilerinin bunu baskın olarak servis etmeyi tercih etmediklerinin altını çizdi.

Taşlarda eleme oranı yüzde 3’ten yüzde 15’e çıktı

Arzu Özer, mücevher ya da taşta sertifikanın maliyetinin ürün fiyatının yüzde 10’una denk geldiğini, ancak sertifikalandırılmış mücevherin ise yüzde 30 değerli hale geldiğinin altını çizdi. Türkiye’de geçen sene 419 milyon dolar değerinde pırlantalı mücevher ihracatı gerçekleştiğini, iç piyasada ise hesaplanamamasına karşın çok büyük bir satış hacmi olduğunu söyleyen Arzu Özer; “HRD Antwerp, ülkemizden çekildikten sonra da Türk mücevhercilerinden talep almaya başladı. Aradan geçen 1,5 senede sayısız sertifikalandırma talebi alındı. tek seferde 2 bin 500 dolar maliyete katlanıp belçika’da sertifikalandırmalar yapıldı. Dolayısıyla mevcut potansiyel doğrultusunda HRD Antwerp’ün Türkiye’de yeniden kurulması, yapılanması ve hizmet vermesi kararlaştırıldı. Pırlantalı mücevher değerleme amacıyla kurduğumuz yeni laboratuvarımız için ilk etapta 6 profesyonel gemolog istihdam ettik. Yılın ikinci yarısı itibarıyla çıplak taş değerleme hizmeti de vermeyi planlıyoruz, bunun için ayrıca yatırım gerçekleştireceğiz” dedi.

Taşlarda eleme oranı yüzde 3’ten yüzde 15’e çıktı

Elmasta sertifikasyonun son derece önemli ve hassas bir işlem olduğunu söyleyen Yönetim Kurulu Başkan Vekili Arzu Özer, HRD Antwerp’e ulaşan her elmasın, takip edilemez nitelikte bir kimlik numarası oluşturularak kabul edildiğini ve böylece derecelendirme yüzde 100 markadan bağımsız, objektif olarak gerçekleştiğini vurguladı. Özer’in verdiği bilgilere göre 2014-2020 arasında sertifikalandırma işlemine giren taşların yüzde 3’ü elenirken şu anda bu oranın yüzde 15’lere ulaştığı bilgisini paylaştı.

En büyük mücevher tasarım yarışması Türkiye’de yapılacak

İlk 1985 yılında gerçekleşen ve her 2 yılda bir düzenlenen, uluslararası alanda en eski ve en kapsamlı mücevher tasarım yarışması HRD Antwerp Tasarım Ödülleri’ne Türkiye’nin de dahil olduğu müjdesini veren Arzu Özer; “Değerli taşlar, Pırlantalar ve Aksesuarlar olmak üzere 3 farklı kategoride gerçekleştirilecek HRD Antwerp Tasarım Yarışması’nın 19’uncusuna Türkiye’den de başvuru alınacak, ödül töreni de 2025 yılı Mayıs ayında İstanbul’da gerçekleştirilecek. Geçen sene 65 ülkeden 1554 tasarımcının bin 687 tasarımla katıldığı bu yarışma, özellikle genç tasarımcılara global anlamda büyük bir fırsat tanıyor” şeklinde konuştu. Öte yandan yarışmanın jüri başkanlığını ise kraliyet ailelerinin de mücevherlerini tasarlayan Avedis Kendir olarak belirlendi.

Mücevher pazarı 150 milyar dolara gidiyor

*90 milyar dolar olan dünya mücevher pazarı büyüklüğünün 2025^te 150 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

*Türkiye dünyada hacim olarak 5. büyük Pazar. Son verilere göre 7,1 milyar dolar büyüklüğe sahip.

*Çok hızlı büyüyen laboratuvar taşları ile gerçek taşlar arasında fiyat farkı 3 çarpana geriledi. Aynı ölçülere ait sentetik bir taş 4 bin 500 dolar iken gerçek taş 12 bin 500 dolar seviyesinde fiyatlanıyor.

*Fiyat dengesini yenden sağlamak için dünyanın en büyük elmas üreticileri üretimlerine sınırlama kararı aldı.