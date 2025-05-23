Hulusibey Kahveleri, franchise ile büyüyor

ALİ ŞAHİN/BALIKESİR

Balıkesir Gönen’de 2019 yılında kurulan Hulusibey Kahveleri, aromatik kahvelerinin yanı sıra franchise şubeleri ile hizmet alanını genişletiyor. Onlarca farklı tadı Türk kahvesinin çekirdekleriyle birleştirerek ortaya içilebilir bir sanat eseri çıkarttıklarını belirten Hulusibey Kahveleri Yönetim Kurulu Başkanı Berk Nacakçıoğlu, “Hikaye , kahveyi çok sevmem ile başladı. Türk kahvesinin dünyada yeterli değeri görmediğinden ve yeni nesile sevdirme çabasıyla devam etti. Klasik, acı kahve diye tabir ettiğimiz sade Türk kahvesinin yeni nesilde cazibesi azaldığını bu yüzden kendi tabirimizle Türk kahvesini 20 çeşit aromalı Türk kahvesi ile gençleştirme arzusu ile yola çıktık. Bugün kahveyi her yerde içebilirsiniz ama Karpuzlu, Ananaslı, Çilekli Türk kahvelerini sadece Hulusi Bey mağazalarında bulabilirsiniz” dedi.

“21 şube ile hizmet veriyoruz”

Ürün gamında en çok öne çıkan ürünün yeni nesil aromalı Türk Kahveleri olduğunu ve özellikle Dağ Çilekli kahvenin önemli bir kitlesi olduğunu belirten Nacakçıoğlu, “Üretimimizde kullandığımız kendi prosesimize özel imal edilen değirmen bıçakları ve farklı reçete kavurma teknikleri var. İsmimiz ile geleneksek, ürün gamı ve konseptlerimiz ile de modern teknolojiyi birleştiriyoruz. Çiğ kahve çekirdeklerimiz önce boyutlarına göre elekten geçiyor, ardından kavurma makinasında özel reçetemiz ile kavruluyor” dedi.

Yeni ürünler için de Ar-Ge çalışmalarına devam ettiklerini belirten Nacakçıoğlu, önümüzdeki Ramazan ayına özel ‘Hurmalı Türk Kahvesi’ni piyasaya sunmak istediklerini belirtti.

Türkiye genelinde 21 şube ile hizmet verdiklerini söyleyen Berk Nacakçıoğlu, “12 kişilik bir merkez ekibimiz var. Aylık aromalı kahveler ve çekirdek Türk kahvesi ile beraber 8,5 - 10 ton arası bir üretimimiz mevcut. Türkiye pazarında reklam ağımızı daha fazla genişleterek şubeleşme adı altında daha hızlı ilerlemek istiyoruz. Hedefimiz öncelikle Türkiye’de 81 ilde var olmak. Bu kapsamda adım adım ilerliyoruz, akabindeki ki hedeflerimizin arasında Avrupa üzerinden globale açılmak var” ifadelerini kullandı.

“İnsanların önceliği değişti”

2025 yılının bir önceki yıla göre daha zayıf başladığını aktaran Nacakçıoğlu, “Sadece Türkiye değil dünya ekonomisi de bunda etken oldu. İnsanların alım güçleri ve öncelikleri değişti. Bu da hem bizi hem de sektörümüzü etkiledi. Ar-Ge sonucunda üzerinde durduğumuz bir kaç kalem farklı ürünler mevcut ama burada ki tek gayemiz konsept dışına çıkmamak. Para kazanmak uğruna bir markayı aşağı çekmek istemediğimizden ince eleyip sık dokuyoruz” dedi.

Sektörde son dönemde yaşanan sorunlara da değinen Nacakçıoğlu, “En büyük yaşadığımız sorun mutfakta çalışacak barista, kahve kavurma ustası gibi arkadaşlarımızın meslekte hayallerinin olmaması. Bu aslında ülkemizin en büyük sorunlarından biri. İnsanların emeklemeden koşamayacağını öğrenmesi gerekiyor” diye konuştu.