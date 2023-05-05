Hürriyet, Esenyurt’taki gayrimenkulü Baykar’a sattı

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaa, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile Esenyurt’taki gayrimenkulü Baykar Makina’ya sattığını duyurdu.

Hürriyet’ten KAP’a yapılan açıklama şöyle: “Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Şirketimizin portföyünde yer alan, İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, 1408 Ada ve 7 Parsel'de mukim, B.A.K. 4 adet Matbaa Tesis Binası B, C, D ve F Bloklar ve Komprasör Odası ve Arsası niteliğindeki gayrimenkulün Baykar Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye 816.551.400,00.-TL (Sekizyüzonaltımilyonbeşyüzellibirbin dörtyüztürklirası) bedel ile satış ve devrinin yapılmasına karar verilmiş olup, satış ve devir işlemi 04.05.2023 tarihi itibarıyla (bugün) tamamlanmıştır.”