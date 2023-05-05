Hürriyet, Esenyurt’taki gayrimenkulü Baykar’a sattı
Hürriyet, İstanbul Esenyurt’taki gayrimenkulünü Baykar Makina’ya 816,5 milyon liraya sattı.
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaa, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile Esenyurt’taki gayrimenkulü Baykar Makina’ya sattığını duyurdu.
Hürriyet’ten KAP’a yapılan açıklama şöyle: “Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Şirketimizin portföyünde yer alan, İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, 1408 Ada ve 7 Parsel'de mukim, B.A.K. 4 adet Matbaa Tesis Binası B, C, D ve F Bloklar ve Komprasör Odası ve Arsası niteliğindeki gayrimenkulün Baykar Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye 816.551.400,00.-TL (Sekizyüzonaltımilyonbeşyüzellibirbin dörtyüztürklirası) bedel ile satış ve devrinin yapılmasına karar verilmiş olup, satış ve devir işlemi 04.05.2023 tarihi itibarıyla (bugün) tamamlanmıştır.”