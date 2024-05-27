IBT Solar’dan Çinli batarya üreticisi ile ortaklık anlaşması

IBT Solar, Çinli batarya üreticisi Contemporary Amperex Technology (CATL) ile ortaklık anlaşması imzaladı. İstanbul'da düzenlenen imza törenine CATL İş Geliştirme Direktörü Nicholas Chen ve IBT Solar Group CEO'su Hakan Daltaban katıldı.

Etkinlikte konuşan Daltaban, CATL ile Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Türk cumhuriyetleri ve Gürcistan gibi komşu pazarlarda sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji çözümleri sunmak için stratejik ortaklık başlattıklarını söyledi.

Daltaban, CATL ile yaptıkları ortaklığın dünya standartlarında batarya depolama teknolojilerini entegre ederek müşterilerine sundukları hizmeti geliştirmelerine olanak sağlayacağını belirterek, "Bu işbirliği bölgedeki yeşil enerjinin geleceğine önemli katkılar sağlayacaktır." dedi.

“Pazarda ciddi pay alma hedefimiz var”

Geçen yıl Türkiye'de 25 gigavatlık enerji depolama lisans başvurusu yapıldığını, bunun pazara yansımasının 30-35 milyar dolar olacağını ifade eden Daltaban, şöyle devam etti: "Bu son derece önemli pazarda ciddi pay alma hedefimiz var. Bunların yatırıma dönmesi için yatırımcılar tarafından da mevzuattaki detaylar bekleniyor. Bizler de piyasa oyuncuları olarak mevzuatların nasıl belirleneceğini merakla bekliyoruz. Bu da bizim yoldaki hızımızı, iş modelimizin şeklini belirleyecek. Türk şirketleri için ilham verici bir işbirliği olan bu anlaşma aynı zamanda dünya genelinde Türk enerji piyasasına olan güveni pekiştirmesi açısından da büyük önem taşımaktadır."

Daltaban, CATL'nin son 5 yıldır pazar lideri olduğuna dikkati çekerek, "Sırf araç piyasasında bile yaklaşık yüzde 35 pazar payları var. Elektrikli üç araçtan birinin aküsünü üreten bir firmadan bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

Söz konusu ortaklığın detaylarının gelecek dönemde şekilleneceğini belirten Daltaban, 2-3 aylık süreçte Çin'de bir araya gelerek farklı içerikleri kapsayan anlaşmalar duyuracaklarını dile getirdi.