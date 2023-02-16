İÇDAŞ, inşaat demirinde fiyatları indiriyor

İÇDAŞ Çelik, üretimini yaptıkları inşaat demiri fiyatlarında fırsatçılara mahal vermemek adına, sektörde yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen fiyatları indirme kararı aldıklarını duyurdu.

Konuya ilişkin şirketten yapılan açıklamada, “Depremden etkilenen vatandaşlarımızın acılarını bir nebze olsun hafifletmek, yaralarını sarmak adına herkes elinden geleni yaptı. Ancak bu dönemde ortaya çıkan ‘fırsatçılar’ bazı ürünlerde fiyat artışına gitti. Bu durum karşısında İÇDAŞ Çelik olarak harekete geçtik. Üretimini yaptığımız inşaat demiri fiyatlarında fırsatçılara mahal vermemek adına, sektörde yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen fiyatlarımızı indirme kararı aldık. Kararımızın arkasında durarak satış yapma yönünde elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de depremden etkilenen vatandaşlarımız için mücadelemizi sürdüreceğiz. Öte yandan Türkiye’nin yıllık demir üretimi 20 milyon ton seviyelerinde. Bu da hesaba katıldığında Türkiye’de oluşacak demir ihtiyacını karşılayamamak gibi bir durum söz konusu değil.” ifadelerine yer verildi.