İnci Holding'den Starcool hamlesi: Sözleşme imzalandı

İnci Holding'den yapılan açıklamada, Starcool satın almasıyla birlikte otomotiv sektöründe stratejik bir yatırıma imza atıldığı belirtilerek, "Bu sayede İnci Holding aynı zamanda, iştiraki olan ISM Minibar’ın turizm ağırlama sektöründeki deneyimine Starcool ile beraber otomotiv ve denizcilik sektörü deneyimini ekleyerek genişlemeyi planlıyor" denildi.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, Eltesan grup şirketi olan Starcool otomotiv sektöründe özellikle otobüsler için araç içi buzdolabı ve mutfak üniteli buzdolaplarının üretim ve ihracatını gerçekleştiriyor.

İşlem büyüklüğüne ilişkin bilgi verilmedi

Açıklamada, satın alma işleminin büyüklüğüne ilişkin bir bilgi yer almadı.

İnci Holding, bugün ağırlıklı iş kolu otomotiv tedarik sektörünün yanı sıra hizmet, teknoloji ve sosyal sorumluluk alanlarında faaliyet gösteriyor. İnci Holding, akü ve jant üretimiyle otomotiv tedarik sanayi sektöründe 3 bin çalışanı ve 11 kuruluşu ile faaliyet gösteriyor. Holding ürünlerinin yüzde 60’ını 100’den fazla ülkeye ihraç ediyor.

Araç buzdolapları ve mutfak üniteleri üretmek amacıyla 1997 senesinde faaliyete geçen Starcool, ise Kocaeli Gebze'de 12.000 m2'lik üretim alanında hizmet veriyor. Şirketin müşterileri arasında, BMNC, Isuzu, Karsan, MAN, Mercedes Benz ve Otokar gibi markalar yer alıyor.