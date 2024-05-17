İndeks Bilgisayar’dan 2023'te 508 milyon liralık net kâr

Index Grup şirketlerinden İndeks Bilgisayar, 2023 konsolide mali sonuçlarını ve 2024 hedeflerini paylaştı.

Şirketin 2023 yılı sonuçlarına göre net satış hasılatı 49,2 milyar lira olarak gerçekleşti. İndeks Bilgisayar, enflasyon düzeltmesi sonucu bir önceki yıla göre net kârını ise 157 milyon liradan 508 milyon liraya yükseltti. İndeks Bilgisayar, 2024 yılında da enflasyonun üzerinde büyüme hedefliyor.

“2024, Index Grup’un yatırımlarla büyüyeceği bir yıl olacak”

Index Grup’un 2023 sonuçları ve 2024 hedeflerine dair değerlendirmede bulunan Index Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, “2023 yılı Türkiye bilişim teknolojileri sektörü için tüketici talebine paralel olarak sektörün adetsel ve cirosal bazda büyüdüğü bir yıl oldu. Sektörün de üzerinde büyüyerek güçlü bir sene kapanışı yaptık. 35’inci yılımızı kutladığımız 2024, Index Grup Şirketleri için dolar bazında çift haneli büyümeyi hedeflediğimiz bir yıl olacak. Sene sonu için enflasyonun üzerinde büyüme hedefimizi koruyoruz. Teknoloji ürünleri, içinde pandemiyi de barındıran son dört yıldır iş hayatının, eğitim dünyasının ve sosyal hayatın vazgeçilmez birer parçası konumunda. Distribütörlüğünü üstlendiğimiz markalarla yaptığımız doğru ürün planlamalarıyla bu talebi gerektiği şekilde karşıladığımızı düşünüyorum. Dolayısıyla, 2023 büyümemizin temelinde bu sıkı ürün yönetim anlayışımızın bulunduğunu belirtebilirim." ifadelerini kullandı.

Bilecik, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Dünyanın ve ülkemizin zorlu ekonomik koşullarına rağmen 2024 yılına da büyüme ve kârlılık odaklı olarak, pazar payımızı her segmentte artırmayı hedefleyerek girdik. Daima önceliğimiz olan; mevcut markalarımızdaki pazar payımızı daha da yükseltmek ve dağıtımını yaptığımız marka sayısı ile ürün çeşitliliğini artırmak felsefemize bağlı hareket etmeye devam edeceğiz. 2023 senesinde gelişimi oldukça hızlanan yapay zekâ teknolojileri, bireysel ve kurumsal hayatlarımızdaki teknolojik ürün ihtiyaçlarını şekillendirecek. Bunu ön planda tutarak ürün çeşitliliğimize yaptığımız yatırımlarımızı bu doğrultuda planlamaya devam edeceğiz."

"Hedefimiz, depolama ve lojistik kapasitemizi 57 bin metrekareye yükseltmek"

"Önümüzdeki bir diğer fırsat da dünyada ve Türkiye’de hızla gelişen e-ticaret olacak." diyen Bilecik, "Son üç yılda hızla gelişen e-ticaret beraberinde nitelikli lojistik çözümlerine olan ihtiyacı da getiriyor. Bu kapsamda Index Grup olarak bu yıl bizi en çok heyecanlandıran hedeflerimizden biri, yeni lojistik merkezi yatırımımız. Kısa bir süre önce lojistik kapasitemizi yaklaşık dört katına çıkaracak stratejik bir yatırım kararı aldık. ASF Gayrimenkul AŞ ile şirket paylarının tamamını satın almak üzere görüşmelere başladık. Bu kararla hedefimiz, depolama ve lojistik kapasitemizi 57 bin metrekareye yükseltmek. Bu stratejik lojistik yatırımı kararımızın arkasında satışlarımızı hem adet hem de tutar bazında artırmak, müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın büyüme beklentilerini karşılayacak şekilde hizmet vermek, lojistik operasyonlarımızı çok daha güçlü ve verimli bir şekilde yönetmek üzere stok yönetimi, depolama ve dağıtım süreçlerimizi geliştirmek var. Bunun yanı sıra 2024’te hayata geçirdiğimiz bir lojistik yatırımımız daha bulunuyor. Lojistik tarafındaki yeni iş modelimiz Teklos Plus ile özellikle teknoloji sektöründe B2C satışı yapan şirketlere uçtan uca lojistik hizmeti vermek üzere planlama ve yatırım yapıyoruz. Finansal büyümemizi sağlarken diğer yandan da sürdürülebilir geleceği de önemseyerek yenilenebilir ve sürdürülebilir ürünlerle ilgili çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Dünyadaki tüm teknolojik gelişmeleri radarımızda tutarak işlerimizi geliştirmeyi sürdüreceğiz.” diye konuştu.