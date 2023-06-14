"İnkübasyon programımızdaki altı proje başarıyla mezun olacak"

Erken aşamada farklı alanlarda desteğe ihtiyaç duyan girişimler, ekosistemdeki inkübasyon programları tarafından desteklenmeye devam ediyor. Web3 teknolojileri için inkübasyon programlarının önemine dikkat çeken Coinoxs Kurucusu Can Azizoğlu, sektördeki gelişmelere ve OxsStart İnkübasyon Programı’na dair görüşlerini paylaştı.

“Web3 ekosisteminin daha ileriye taşınması adına yenilikçi zihinleri bir araya getirecek alanların oluşturulması büyük önem taşıyor. Bu ortamlar, yalnızca fikir alışverişine olanak tanımakla kalmıyor, aynı zamanda kolektif bir anlayış üzerinden yeniliğe giden yolun temellerini de atıyor. Bu kapsamda, Coinoxs olarak başlattığımız OxsStart İnkübasyon Programı’yla prototip ürün aşamasını geçen projeleri veya blockchain ekosisteminin gelişimini destekleyecek iş fikirleri olan girişimcileri destekliyoruz.

Tam donanımlı inkübasyon programı

OxsStart; Web3, Blockchain, kripto paralar, DeFi, GameFi, Metaverse ve NFT endüstrilerinde yenilikçi fikirleri olan girişimlere gerekli danışmanlık hizmetlerini sağlayan, iş geliştirme süreçlerini kolaylaştıran ve ihtiyaç duyulan networklere ulaşılmasına öncülük eden tam donanımlı bir inkübasyon programı. Erken aşamadaki Web3 projelerini altı aylık periyotlarda kuluçka programımıza dahil ediyoruz. Gerekli çalışmaları yürüterek ürün geliştirme aşamasına kadar olan tüm süreçte Web3 ve girişimcilik danışmanı olarak girişimcilerin yanlarında bulunuyoruz.

Girişimcilerin gerekli becerileri ve uzmanlıkları edinmelerini sağlıyoruz

Karmaşık bir teknoloji olan blockchain’in ciddi bilgi birikimi gerektiğinin farkındayız. Bu noktada, geliştirilen projelerde uzman isimlerin tecrübelerinden faydalanmak gerekiyor. Web3 dünyasında hem teknik hem de ticari kabiliyetlerini geliştirme niyetinde olan girişimciler inkübasyon programlarına dahil olarak danışmanlık ve eğitim fırsatlarından faydalanabiliyor. Biz de OxsStart ile küresel ölçekte başarı sağlayabilecek girişimler oluşturmak amacıyla girişimcilerin gerekli becerileri ve uzmanlıkları edinmelerini sağlıyoruz.

İş planı hazırlama yolculuğuyla başlayan bu süreçte, projenin tanıtılması ve tokenomilerinin ekosisteme uygun şekilde hazırlanması için çalışmalar yürütüyoruz. Farklı sektörlerde iş yöneten mentorlarımız da projeler için şahsi deneyimlerini paylaşıyor. Ayrıca, sahip olduğumuz VC ve yatırımcı ağlarını inkübe etmekte olduğumuz projelere açıyoruz. Böylelikle gelişen ihtiyaçlara uygun biçimde, projenin başarılı bir şekilde duyurulması ve borsa listelenmelerinin tamamlanmasıyla birlikte Web3 ekosistemine girişini sağlıyoruz. Bu sene itibarıyla altı projeyi başarılı bir şekilde inkübe etmeyi planlıyoruz.

Web3 ekosistemindeki projeler destekleniyor

Coinoxs olarak, OxsStart programımız dahilinde üzerinde çalıştığımız bazı projelerden bahsedebiliriz. İlk olarak yeni nesil bir sosyalleşme platformu olan Sociapol, halihazırda kitle fonlaması ile 2 binden fazla gerçek yatırımcıya sahip. Girişim; Near, Oasis gibi yatırımcılardan hibe aldı. Yakın dönemde ekosistemdeki paydaşları heyecan verici oyunların ve sürükleyici deneyimlerin beklediğini söylemek mümkün.

İkinci olarak Asillium projesi deneyim meraklılarını Nuh’un Gemisi hikayesine dayanan gerçek dünya Metaverse oyununa taşıyor. Oyuncular, böylesi sürükleyici açık dünya projesini keşfederken; NFT alımı, kiralama, satış, takas, staking gibi birçok deneyimi eş zamanlı olarak yaşayabiliyor. Son olarak Taland ise öğrenmeye ve kazanmaya açık yetenekler için merkeziyetsiz bir pazar yeri sunuyor. Buradaki harika eğitim fırsatlarıyla Web3’ün bir parçası olan kullanıcılar, yenilikçi platformda becerilerini geliştirerek çeşitli ödüller kazanabiliyor. Ayrıca, bu projelerin yanı sıra üç ayrı projemizin çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyoruz.

İnkübasyon programları girişimci adaylarını desteklemede hayati bir rol oynuyor

Tüm bunlar ışığında, Web3 alanındaki inkübasyon programları, başarılı Web3 girişimleri oluşturmak amacıyla gerekli kaynakları, uzmanlığı, finansmanı ve topluluğu sağlayarak girişimci adaylarını desteklemede hayati bir rol oynuyor. Bu sayede ekosistemdeki yenilikçi fikirler ile piyasaya sunulmaya hazır çözümler arasındaki boşluğun doldurulmasına da yardımcı olunuyor.