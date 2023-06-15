Ipsos, “Araştırma Yenilikler Konferansı”nı düzenledi

Araştırmada Yenilikler Konferansı’na, akademisyenler, fikir önderleri ve uluslararası araştırmacıların katılım sağladı. Etkinlikte yapay zeka, empati, ekoanksiyete ve ırkçılık gibi konular tartışıldı.

Ipsos Türkiye’nin kurumsal sosyal sorumluluk projelerinden olan konferansta, dünyadaki trendler mercek altına alındı. Ana teması “Yüzleşme” olarak belirlenen konferans, “Doğa ile Yüzleşme” ve “İkilemlerle Yüzleşme” olarak iki bölümde işlendi.

Etkinliğin bu yıl ki gelirinin 6 Şubat depremleri sonrası Hatay’da inşa edilen konteyner kentte yer alan eğitim birimine bağışlanacağı açıklandı. Söz konusu eğitim biriminden 900 çocuğun faydalanacağı bildirildi.

Araştırmada Yenilikler Konferansı’nın açılış konuşmasını Ipsos Türkiye CEO’su Sidar Gedik gerçekleştirdi. Yapay zeka ile nükleer enerji arasındaki benzerliklere değinen Gedik, “Bu sürecin, hukukla kontrol altına alındığında ve gerçekten dikkatle yönetildiğinde fayda potansiyelinin çok yüksek olduğu görülüyor. Ancak tabii kontrolsüz kaldığında da aynen nükleer enerji santrallerinde yaşanan kazalarda olduğu gibi büyük sorunların yaşanma riski de bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Sidar Gedik, konferans konularından biri olan anksiyeteden kurtulmak ile ilgili en önemli adımın, farkındalık olduğunu vurguladı Gedik, “Anksiyeteden kurtulmak için etki gücümüzün olduğunu fark etmek ve küçük adımlar atarak gruplara dahil olmak önem arz ediyor. Umarım bu konferans da bir farkındalık oluşturur” dedi.

Ipsos Türkiye CEO’su Sidar Gedik açılış konuşmasını, katılımcılara teşekkür ederek sonlandırdı.