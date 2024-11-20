  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. İş Bankası’na 1 milyar doların üzerinde sendikasyon kredisi
Takip Et

İş Bankası’na 1 milyar doların üzerinde sendikasyon kredisi

İş Bankası, 1,1 milyar dolar düzeyinde sendikasyon kredisi anlaşması imzaladığını duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İş Bankası’na 1 milyar doların üzerinde sendikasyon kredisi
Takip Et

Türkiye İş Bankası A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı duyuruda, 494,9 milyon Euro ve 584,5 milyon ABD Doları tutarında 371 gün vadeli sürdürülebilir sendikasyon kredisi anlaşması imzaladığı belirtildi.

İş Bankası, sendikasyon kredisinin, en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti; Euro dilimi için Euribor+%1,50, ABD Doları dilimi için Sofr+%1,75 olarak gerçekleşti.

İş Bankası 3. çeyrek bilançosunu açıkladı: Net kâr 34,7 milyar liraİş Bankası 3. çeyrek bilançosunu açıkladı: Net kâr 34,7 milyar liraŞirket Haberleri
İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan S&P'nin not artışına: Borçlanma maliyetlerimize olumlu etki edecekEkonomi

 

 

Şirket Haberleri
Koç Holding, ünlü şirketi satın aldı! Rekabet Kurumu, satış işlemini onayladı
Koç Holding, ünlü şirketi satın aldı! Rekabet Kurumu, satış işlemini onayladı
Şirketler ‘esnek yan haklar’la verimliliği ve bağlılığı artıyor
Şirketler ‘esnek yan haklar’la verimliliği ve bağlılığı artıyor
ebebek "Benden Kardeşime Dönüşüm Sepeti" Projesi ile paylaşmaya devam ediyor
ebebek "Benden Kardeşime Dönüşüm Sepeti" Projesi ile paylaşmaya devam ediyor
Türk Şirketleri Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Pazarında GVGL ve Brandfocus ile Büyüyor!
Türk Şirketleri Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Pazarında GVGL ve Brandfocus ile Büyüyor!
THY, seyahat seti konseptini yeniledi
THY, seyahat seti konseptini yeniledi
Esas Holding Pegasus’ta hisse sattı
Esas Holding Pegasus’ta hisse sattı