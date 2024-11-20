İş Bankası’na 1 milyar doların üzerinde sendikasyon kredisi

Türkiye İş Bankası A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı duyuruda, 494,9 milyon Euro ve 584,5 milyon ABD Doları tutarında 371 gün vadeli sürdürülebilir sendikasyon kredisi anlaşması imzaladığı belirtildi.

İş Bankası, sendikasyon kredisinin, en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti; Euro dilimi için Euribor+%1,50, ABD Doları dilimi için Sofr+%1,75 olarak gerçekleşti.