İş dünyası 10 milyar dolarlık ticaretin zeminini hazırlıyor

İMAM GÜNEŞ / BANSKO

Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapısı Bulgaristan ile ikili ilişkiler geliştirilirken, ticaret hacmini artıracak çalışmalar için de düğmeye basıldı. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Bulgaristan İş Konseyi ve Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (BULTİŞAD) girişimi ile gerçekleştirilen Bansko Zirvesi’nde karşılıklı yatırımlar ve ihracatı artıracak hamleler konuşuldu. Romanya’dan da katılımın olduğu zirvede iki ülke iş insanları, karşılıklı yatırımları artırmak için geniş kapsamlı etkinlikler düzenlemek için söz kesti.

Kasım ayında da Türkiye’de bir iş forumu yapmayı planladıklarını anlatan DEİK Bulgaristan İş Konseyi Başkanı Zeki Sarıbekir, her sene karşılıklı olarak bir tema belirleyip forumları devam ettirmek istediklerini söyledi. Sarıbekir, her sene lojistik, turizm, tekstil, otomotiv, yedek parça, teknoloji gibi konulardan birini seçip o konudaki Bulgar ve Türk yatırımcıları, akademisyenleri, üniversiteleri ve Ar-Ge merkezlerini bir araya getirip araştırma toplantısı yapacaklarını söyledi.

Katılımcıların zirvede kurdukları networkün önümüzdeki dönemde önemli yatırımlara kapı açabileceğini vurgulayan Sarıbekir, İki ülkenin dış ticaret hacminin 7 milyar dolar olduğu bilgisini vererek, “4,5 milyar dolar satıyoruz, karşı taraftan yaklaşık 2,5 milyar dolar ithal ediyoruz. Cumhurbaşkanımız hedef 10 milyar dolar demişti, 2030 olmadan bu rakama ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.

2,5 milyar dolarlık Türk yatırımı var

Bulgaristan ile kültürel ve coğrafi yakınlığın ekonomiye de katkı sağladığını ifade eden DEİK Yurt Dışı Yatırımlar İş Konseyi Başkanı Kübra Orakçıoğlu Kazan, Bulgaristan’da ve Türkiye’de iyileştirilmesi gereken en önemli noktalardan birinin teknolojinin daha fazla kullanılması olduğunu kaydetti.

Türk firmalarının Bulgaristan’da 2,5 milyar dolarlık sermaye pozisyonu olduğuna dikkat çeken Kazan, “Yaklaşık 15 bin kişi istihdam ediyoruz. Az bir sayı değil ama potansiyeli çok daha yüksek. Yatırımda eğitim ve inşaat sektörleri öne çıkıyor. Sonrasında da sanayi yatırımları geliyor. Bansko’daki organizasyonda her iki ülke yatırımcılarının da ne kadar hevesli ve heyecanlı olduğunu gördük. Burada pekiştirilen ilişkilerin ilerleyen zamanlarda yatırım ve ihracata daha fazla katkı sunacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Dev şirketlerin yatırımları ihracatı da artırdı

● Bulgaristan’ın Almanya’dan sonra en büyük ikinci yatırımcısının Türkiye olduğunu kaydeden DEİK Bulgaristan İş Konseyi Başkanı Zeki Sarıbekir, “Bizim karşılıklı ilişkiyi geliştirmemiz, 1+1’i 2 değil, 3 yapmamız lazım. Bunu da sinerji ile sağlayabiliriz. Bulgaristan’da 1000’in üzerinde aktif Türk şirketi bulunuyor. Şişecam, Sarkuysan, Sarten, Alcomet, Kastamonu Entegre ve Hayat Kimya gibi milyon dolarlık Türk yatırımları var. Buradaki Türk şirketleri belli ürünlerini Türkiye’den ithal ediyor, daha sonra elleçleyip katma değerli ürün haline getirip satıyorlar. Bunu biraz Avrupa’nın içinde ticari bir üs olarak da görmek lazım. Bulgaristan’ı da kullanarak Avrupa’daki ihracatımızı daha da artırabiliriz” dedi.