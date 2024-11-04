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İstanbul Sanayi Odası Wellbees’e katıldı

Türkiye’nin en büyük sanayi odası olan İstanbul Sanayi Odası (İSO), çalışanlarının mesleki ve kişisel hayatlarında bütünsel anlamda iyi olmalarına katkıda bulunmak için kurumsal esenlik çözümü Wellbees’ten hizmet almaya başladı. Bu iş birliği ile birlikte İSO çalışanları, uzman desteği, kulüpler, şirket içi ve global yarışmalar ve etkinliklerin de aralarında olduğu çeşitli programlardan yararlanabilecek. Ayrıca Wellbees’in yapay zeka algoritması ile yapılan ölçümler neticesinde kuruma özel uygulamalar geliştirilecek.

Haber Merkezi
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İstanbul Sanayi Odası Wellbees’e katıldı
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Dünya genelinde 100’ü aşkın ülkede 250 binden fazla çalışana hizmet veren kurumsal esenlik çözümü Wellbees’in kullanıcıları arasına Türkiye’nin en büyük sanayi odası olan İstanbul Sanayi Odası (İSO) katıldı. Bu iş birliği ile birlikte İSO çalışanları; spor, sağlıklı beslenme ve psikoloji alanındaki uzmanlarla bire bir çevrim içi görüşmeler, etkinlikler, şirket içi veya global yarışmalar, içerikler, programlar, kulüpler, webinar’lardan yararlanabilecek.

"Esenlik hizmeti alan çalışanlar kendilerini daha değerli hissediyor"

Esenlik programlarının hem kurumlara hem de çalışanlara olumlu katkı sağladığını söyleyen Wellbees CEO’su Melis Abacıoğlu, “Günümüz dünyasının çoklu kriz ortamı sosyal hayatta olduğu gibi iş hayatında da stresi artırıyor. Gallup’un araştırmasına göre çalışanlar 15 sene öncesine kıyasla yüzde 40 daha stresli hissediyor. Esenlik deneyimi ise çalışanların kendilerini daha iyi hissetmelerine ve kuruma olan bağlılıklarının artmasına katkı sağlıyor. Wellbees olarak Türkiye genelinde yaptığımız araştırma da çalışanların yüzde 56’sının sadece esenlik programlarının varlığı sebebi ile daha iyi hissettiğini, yüzde 70’inin ise kendisine daha fazla değer verildiğini düşündüğünü gösteriyor. Öte yandan 250 bini aşkın kullanıcı datamızdan elde ettiğimiz verilere göre de esenlik deneyimi yaşayan çalışanların bağlılığı yüzde 10 artarken işten ayrılma oranları yüzde 50 düşüyor. Wellbees olarak, çalışanlarının her anlamda iyi hissetmesine katkı sunmak için aramıza katılan İSO’ya teşekkür ediyor, hoş geldiniz diyoruz. Kuvvetli yapay zeka algoritmamız ile günlük olarak yaptığımız ölçümler ile İSO çalışanlarının mutluluğunu, esenliğini, bağlılığını artıracak uygulamalar geliştireceğiz. Bu iş birliğinin başta İSO üyesi olmak üzere tüm şirketlere ve kurumlara da örnek olmasını diliyoruz” dedi.

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