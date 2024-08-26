“İstanbul’dan globale açılan bir inovasyon kapısı”

MERVE YEDEKÇİ / İSTANBUL

İTÜ ARI Teknokent’in kuluçka merkezi İTÜ Çekirdek tarafından gerçekleştirilen Big Bang Startup Challenge sahnesi 18-19 Aralık tarihlerinde İstanbul'da yatırımcı ile buluşacak. Geçen yıl rekor tutar olan 1,28 milyar TL’lik nakit, ödül ve yatırıma şahitlik edilen Big Bang sahnesi, bu yıl ilk kez Londra'da yatırımcılarla buluşmaya hazırlanıyor.

Türkiye’nin girişimcilik ve inovasyon üssü İTÜ Arı Teknokent bünyesindeki İTÜ Çekirdek, kuruluşundan itibaren 4 bin 500’den fazla teknoloji girişimini destekleyerek bin 600 girişimin şirketleşmesine katkı sağladı. UBI Global’in açıkladığı listede ‘Dünyanın En İyi Kuluçka Merkezi’ seçilen İTÜ Arı Teknokent her yıl farklı ölçeklerdeki 500 startup’ı destekleyerek çalışmalarına devam ediyor.

Platform tekno teknoloji odaklı girişimlerin yükselişine destek olmak amacıyla düzenlediği etkinlik ile her yıl en iyi girişimleri girişimler belirleyerek, Big Bang Startup Challenge Cha sahnesinde iş ve yatırım dün dünyası ile buluşturuyor.

Big Bang Startup Start Challenge, bu yıl 18-19 Aralık tarihleri arasında UNİQ İstanbul’da İs 13. kez gerçekleşecek. gerçek Geçen yıl rekor tutar olan 1,28 milyar TL’lik T nakit, ödül ve yatırıma yatır şahitlik edilen Big Bang B sahnesi, bu yıl ilk kez ke Londra’da global yatırımcılarla yatır buluşmaya may hazırlanıyor. 20 teknoloji tekn girişimi ‘ Big Bang Ban London Demo Day’ ismi ile 26 Eylül’de Londra Londr Canary Wharf bölgesindeki bölge Level 39’da global yatırımcı karşısına çıkacak.

İTÜ İT Çekirdek Kuluçka Merkezi’nde Me bir araya geldiğimiz geldiğim İTÜ Arı Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş ile Türk girişimlerin globalleşme yolculuğunu ve İngiltere ile Türkiye’nin iş - yatırım ekosistemleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde rol alacak olan Big Bang London Demo Day etkinliğini konuştuk.

GİRİŞİMLERİ ÖMÜR BOYU DESTEKLİYORUZ

“İTÜ Arı Teknokent bugüne kadar 5 bin 600’ün üzerinde başarılı Ar-Ge projesine imza attı. İTÜ Çekirdek ise 2011 yılında kuluçka platformu yaratmak ve girişimcilik programlarını başlatmak üzere başlatılan projeydi. İTÜ Çekirdek’te bugüne kadar 4 bin 700 girişim desteklendi. Ve desteklenen girişimlerden bin 600’ü şirketleşti. Toplam 270 milyon doları aşan yatırım alan girişimcilerimizin başarı hikâyelerine şahit olduk. Bu merkezin tek bir temel kriteri var; gelen fikrin burada yeşermesi. Merkezde her bir tohum 360 derece olarak destekleniyor. Girişimcilik ekosistemini geliştirmek, beslemek ve büyütmek misyonu ile hareket ediyoruz. Her bir girişimin kendi pazarında büyük firma haline gelmesi hedefindeyiz. İTÜ Çekirdek, İsveç merkezli UBI Global endeksine göre 1895›den fazla kuluçka merkezi arasından ‘Dünyanın En İyi Kuluçka Merkezi’ seçildi.”

TİCARİLEŞEBİLEN GİRİŞİM ORANI YÜZDE 60

“Dünya genelinde, bir kuluçka merkezine dâhil olan ve ticarileşebilen yüzde 10 oranında girişim bulunuyor. Fakat İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezinde bu oran yüzde 60’larda. Burada hayata geçirilen bir girişim, globalde de talep ediliyor. Bu bağlamda girişimleri globale taşıyacak uluslararası Innogate hızlandırma programı hayata geçirildi. Yurt dışına açılacak girişimin müşterisi hangi ülkede, o ülkenin ticari koşulları, hukuku veya müşteriyle konuşma formatına kadar eğitim veriliyor. Kendimizi Türkiye için İstanbul’dan globale açılan bir inovasyon kapısı olarak konumlandırıyoruz. Burada yakaladığımız başarıyı görerek; bu yıl hayata geçirdiğimiz Global Hub |Innogate Always On programı ile yeni bir yapı kurguladık ve Türk teknoloji girişimlerini Almanya, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, Hollanda’da desteklemeye ve yatırımcıların karşısına çıkarma kararı aldık. Bu platform Türkiye’nin teknolojik ihracatına büyük destek sağlıyor. Çünkü burada yetişen girişimin ürün veya hizmetini Avrupa ülkelerine ihraç ediyoruz. Program katılımına şart olarak öne sürdüğümüz ve büyük fayda sağladığını gördüğümüz konu ise; girişimin yarattığı ekosistemin büyük bir kısmının ülkede kalacak olması. Yatırımcı girişime ortak da olmak istese, ihracatın Türkiye’den gerçekleştirmesini sağıyoruz. Avrupa’daki ofisi sadece araç olmalı, ArGe alanı ve fatura adresi Türkiye olmalı. Bu arada, ITU Seed programı ile küresel ölçekte yabancı girişimcilere de kapımızı açtık. Sunduğumuz eğitim, network, laboratuvar, patent ve endüstriyel tasarım hizmeti tercih edilmemizi sağlıyor.”

Türk teknoloji şirketlerine 2 milyon pound yatırım

Big Bang 2023 sahnesi rekor tutar 1,28 milyar TL’lik nakit, ödül ve yatırım ile tamamlandı. Captanomy girişimi, işletmelerin karbon emisyonlarını hesaplayarak; regülatörlere, banklara ve müşterilere raporlamasını kolaylaştıran ve yeşil finansmana erişimlerine aracılık eden platform ile 1 milyon TL nakit ödül kazandı. RumiTech girişimi de, güneşten ve rüzgârdan elde ettiği enerji, sürdürülebilir yaşam kaynağına dönüştüren, kendi kendine yetebilen akıllı direk çözümleri üreterek 700 bin TL nakit para ödül kazandı. Wyseye girişimi ise, görüntü işleme ve yapay zekâ algoritmaları kullanarak araçların hasar tespitini ve durumunu hızlı ve hassas bir şekilde tespit eden, bir derin teknoloji hareketi ile 650 bin TL nakit para ödülü kazandı.

Big Bang’in son çıktısı ise dünya sahnesine çıkmak isteyen girişimcilerin taşınacağı ‘Big Bang London Demo Day’ oldu. Global pazarlarda demo day’ler düzenleyecek olan İTÜ ARI Teknokent, startı 26 Eylül’de Londra’da verecek. Etkinlikte T.C. Birleşik Krallık Büyükelçisi Sayın O. Koray Ertaş’ın katılımı ile 250 bin pound ila 2 milyon pound arasında yatırım arayan seçilmiş 20 girişim global yatırımcı ile buluşacak.