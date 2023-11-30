İstikbal’den bir haftada 12 yeni mağaza açılışı

İstikbal, Ege Bölgesi’nde bir haftada 12 yeni mağazanın açılışını gerçekleştirdi. İstikbal, İzmir, Denizli, Manisa ve Muğla'da yeni açtığı mağazalarla sektördeki konumunu güçlendirdi.

Geleceğe yönelik hedefleri doğrultusunda büyümeye devam eden İstikbal, mobilya sektöründeki alışveriş deneyimini daha da iyileştirmeyi amaçlıyor.

Her yeni açılan mağaza, markanın vizyonu doğrultusunda daha fazla insana ulaşarak evleri için en iyi mobilya ve dekorasyon çözümlerini sunarken, İstikbal, bölgedeki istihdama da büyük katkıda bulunuyor.

İstikbal, hizmete başlayan 12 mağazasıyla müşterilerine çok sayıda seçenek ve fırsatı sunarken gelecek dönemlerde de benzer büyüme ve genişleme hamleleriyle büyümesini sürdürecek.