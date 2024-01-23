Ivevo, elektrikli araç bataryalarını BASF ile geri dönüştürecek

Iveco, elektrikli araç bataryalarının geri dönüşümünde BASF ile işbirliği yapacak.

Almanya'nın Schwarzheide kentinde akü malzemesi üretimi ve akü geri dönüşümü için bir merkez açan BASF, Iveco ile yapılan anlaşmaya göre, İtalyan grubun BEV minibüs, otobüs ve kamyonlarında kullandığı lityum-iyon pillerin toplanması, paketlenmesi, taşınması ve bir dizi Avrupa ülkesinde geri dönüştürülmesi de dahil olmak üzere tüm geri dönüşüm sürecini burada düzenleyecek.

BASF, hali hazırda otomotiv bataryaları için kimyasalların ana tedarikçisi konumunda bulunuyor.